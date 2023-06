Uitnodiging Cyber Security event | Advertentie

Successfully Caribbean organiseert samen met The S-Unit het event Cyber Security op Curaçao dat plaatsvindt op 9 juni.

Als bedrijf is het belangrijk om je te beschermen tegen de gevaren van cyber security. Tijdens dit event gaan we dieper in op deze gevaren en hoe jullie je organisatie beter kunnen beschermen.

Ze zullen je alles vertellen over de meest voorkomende bedreigingen, zoals accountmisbruik, ransomware en datalekken voor bedrijven. Zo weet je precies waar je op moet letten en wat je kunt doen om je bedrijf veilig te houden.

Natuurlijk gaan ze ook kijken naar hoe hackers te werk gaan en welke trends er momenteel spelen in de wereld van cyber security. Het belooft een interessante middag te worden!

Dit evenement is speciaal bedoeld voor bedrijven die zich willen laten informeren en beschermen tegen cyberaanvallen en de mogelijke gevolgen daarvan. Naast leerzame sessies is er volop gelegenheid om te netwerken met andere bedrijven en ervaringen uit te wisselen.

Meld je nu aan en we zien je graag op 9 juni

Welkom 15.00

Start event 15.30

Netwerk moment 17.00

