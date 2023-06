Uitspraak in hoger beroep tegen Ansary uitgesteld

WILLEMSTAD.- Halverwege deze maand kondigt het Gemeenschappelijk Hof de datum van de uitspraak aan in de zaak die de Centrale Bank/ENNIA tegen Ansary & Co hebben aangespannen. De uitspraak in deze zaak had deze week op 6 juni moeten plaatsvinden, maar het Hof heeft extra tijd genomen om later de definitieve datum van de uitspraak aan te kondigen.

De griffier van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft de partijen in het beroep van de aansprakelijkheidsprocedure geïnformeerd dat het in een gevorderd stadium verkeert. De datum van het vonnis wordt na half juni aangekondigd. De procedure is door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) namens ENNIA tegen Ansary c.s. aangespannen.

De aansprakelijkheidszaak is waar de Centrale Bank probeert via de rechtbank het geld terug te krijgen dat Ansary uit ENNIA heeft gehaald, waardoor het verzekeringsbedrijf in grote problemen is gekomen. Mensen die pensioen via ENNIA ontvangen, lopen het risico slechts de helft van hun geld te krijgen.

De verantwoordelijken voor de ramp bij ENNIA zijn Hushang Ansary, zijn dochter Nina Ansary, Gijsbert van Doorn, Ralph Palm, Abdala Andraous en Parman International B.V., Nina Ansary, Abdalla Andraous en Ralph Palm (Ansary & Co.).

Deze groep heeft beroep aangetekend tegen het vonnis dat in november 2021 tegen hen is uitgesproken, waarin zij miljoenen guldens moesten terugbetalen. Voor Hushang Ansary gaat het om ongeveer één miljard gulden, een bedrag dat hem wordt aangerekend voor het uithalen van geld uit ENNIA en het daarmee ter discussie stellen van de solvabiliteit van het bedrijf.

Het beroep vond plaats van 13 maart tot 16 maart, en de rechter gaf 6 juni als datum voor een vonnis. Maar nu wordt aangegeven dat halverwege deze maand de datum van de uitspraak zal worden aangekondigd.

Precies gisteren, op de datum van de buitengewone vergadering van de Ministerraad om tot een oplossing voor ENNIA te komen, werd deze aankondiging gedaan. Er wordt overwogen om een injectie van 650 miljoen gulden te zoeken om ENNIA te redden, afgezien van de beslissing van de rechtbank in deze zaak.