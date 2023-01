Uitstel gesprekken over grensopening tussen Curaçao en Venezuela

WILLEMSTAD – Vandaag zou de regering Pisas praten met Venezuela over de heropening van de grens tussen dat land en Curaçao, maar het overleg gaat niet door. Dat meldt het ministerie van Algemene Zaken.

Volgens de premier kan Curaçao er niets aan doen en ligt de reden voor het niet doorgaan buiten de macht van Curaçao. Het voorstel voor een nieuwe datum is in de week van 30 januari.

Die grenzen zijn al dicht sinds februari 2019, nadat president Maduro de eilanden beschuldigde van het meehelpen aan goudsmokkel vanuit zijn land.

Volgens Pisas is het onderwerp belangrijk voor Curaçao en zal zijn ministerie alles in het werk stellen om deze vergadering zo spoedig mogelijk te houden.

Nederland, Aruba en Curaçao willen een gefaseerde opening van de grenzen met Venezuela, waarbij duidelijk moet zijn dat de gesprekken geenszins een erkenning inhouden van de verkiezingsuitslag van het land in 2021.

Vorige maand was Pisas zeer positief en zou de opening een kwestie van tijd zijn, wellicht al in de eerste week van januari. Maar dat bleek te optimistisch, naar nu blijkt. Wat exact de reden van de vertraging is, wordt niet gemeld.