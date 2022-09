‘Umpie’ Welvaart moet vier jaar zitten

WILLEMSTAD – De op Curaçao bekende fotograaf Humbert Welvaart moet vier jaar zitten. Er was vierenhalf jaar celstraf geëist voor zijn betrokkenheid in de zaak Capo. In eerste aanleg was hij nog vrijgesproken, maar het OM ging tegen dat vonnis in hoger beroep.

Welvaart is de eigenaar van de boot El Capo, waarmee in 2019 een partij cocaïne van 16 kilo vanuit Venezuela Curaçao werd binnengebracht. Ook de kapitein die het schip bestuurde is veroordeeld. De vrijspraak van een derde verdachte, de matroos van het schip, is in hoger beroep in stand gebleven.

Drugsinvoer

De drugsinvoer waarvoor de verdachten zijn veroordeeld vond plaats op 22 augustus 2019. Die dag is bij een controle door de Kustwacht in de go-fast El Capo niet alleen een lading vis gevonden, maar verborgen in dat schip ook een grote hoeveelheid pakketten met cocaïne. De eigenaar van het schip en tevens opdrachtgever van het transport, de kapitein en de matroos hebben steeds beweerd dat zij niets van de in dat schip verborgen cocaïne hebben geweten.

Het Hof heeft geoordeeld dat daarvan geen sprake is geweest. Het bewijs daarvoor ontleent het Hof vooral aan de inhoud van afgeluisterde gesprekken. Een scenario waarbij onbekende de drugs stiekem in de boot hebben gestopt wordt door die gesprekken zeer onwaarschijnlijk.

Behalve voor de drugsinvoer is Welvaart ook veroordeeld voor het ontoelaatbaar benaderen van een man die in het onderzoek als getuige zou worden gehoord.

De veroordeelde verdachten en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om beroep in cassatie bij de Hoge Raad in Nederland in te stellen.