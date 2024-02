UNESCO Curaçao reikt Papiamentu Moedertaalprijs 2024 uit

WILLEMSTAD – Aline Abdul Baki heeft in de non-professionals categorie de ‘UNESCO Curaçao Prijs voor de Moedertaal Papiamentu 2024’ gewonnen. In de professionele categorie won Merly Maria Concepcion Ersilia de prijs.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens de Papiamentu Dicteerwedstrijd 2024 aan de Universiteit van Curaçao. De ceremonie werd gehouden op de Internationale Dag van de Moedertaal (21 februari), een initiatief uitgeroepen door UNESCO. Dit jaar waren er drie genomineerden: Aline Abdul Baki, Mercée Marie Thérèse Doran en Merly Maria Concepcion Ersilia.

Alle drie de genomineerden ontvingen een certificaat en werden bedankt voor hun inspanningen voor de taal gedurende het afgelopen jaar.

Jaarlijks kent de Nationale Commissie van UNESCO Curaçao deze prijs toe op de internationale dag ter viering van de Moedertaal. Deze viering vindt wereldwijd plaats. Het doel van de prijs is om de publieke sympathie voor de taal te waarborgen en te onderhouden.

Het doel van de prijs is om de diensten van personen, instellingen, organisaties of groepen die effectieve resultaten hebben bereikt in hun literaire activiteiten, die bijdragen aan de ontwikkeling van het Papiaments, te belonen.