UNICEF: Veel fysiek en seksueel geweld tegen kinderen op Sint-Maarten

Philipsburg – Fysiek en seksueel geweld tegen kinderen komen veel voor op Sint-Maarten, dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van UNICEF. Met het eiland door de coronacrisis nog deels in lockdown, maakt UNICEF zich extra zorgen om deze kwetsbare kinderen. ‘De kinderen en hun belagers zitten letterlijk vast onder één dak. Zij mogen niet de onzichtbare slachtoffers worden van deze crisis,’ aldus Suzanne Laszlo van UNICEF.

Het rapport laat een globaal beeld zien van de situatie van kinderen op Sint-Maarten. Naast het verzamelen en analyseren van data nam UNICEF ook interviews af met volwassenen en jongeren. Daarin noemt 85 procent van de ondervraagden kindermishandeling als een veel voorkomend probleem op het eiland. Ook stelt 50 procent van de volwassenen dat seksueel misbruik vaak voorkomt.

Bijna alle geïnterviewde jongeren geven aan een of meer slachtoffers van huiselijk geweld te kennen of als kind zelf slachtoffer te zijn geweest. De laatste jaren heeft de regering op Sint-Maarten stappen ondernomen om de levens van kinderen structureel te verbeteren. Er is een meldpunt voor kindermishandeling, de vaccinatiegraad is hoog en bijna alle kinderen hebben toegang tot onderwijs.

Dat geldt ook voor de 20 procent ongedocumenteerde kinderen op het eiland. Toch blijkt deze groep extra kwetsbaar te zijn doordat ze geen zorgverzekering hebben. Laszlo: ‘Ieder kind heeft recht op goede zorg, maar deze kinderen worden aan hun lot overgelaten. In tijden van corona is dat zeer zorgelijk.’

Het UNICEF-rapport constateert ook een gebrek aan beleid in de kinderopvangsector, de voorschoolse educatie en de pleegzorg. Veel kinderen die in armoede leven hebben geen toegang tot de kinderopvang of de voorschoolse educatie, bedoeld om kinderen voor te bereiden op de basisschool.

De pleegzorg voldoet niet aan de internationale standaarden. Daarnaast maakt UNICEF zich zorgen om het welzijn van jongeren op Sint-Maarten. Een derde van de jongeren volgt geen opleiding en heeft geen betaald werk. ‘Voor de orkaan in 2017 zagen we al hoge percentages jongeren die zich depressief voelden of suïcidaal waren. Hen mogen we niet vergeten,’ zegt Laszlo.

Nu het aantal nieuwe besmettingen van het coronavirus afneemt op Sint-Maarten, waarschuwt UNICEF voor de gevolgen van deze crisis voor kinderen en jongeren. ‘Huiselijk geweld en verwaarlozing nemen vaak toe in de nasleep van een ramp of crisis, zoals de corona-pandemie. Ook kunnen kinderen posttraumatische stress oplopen,’ legt Laszlo uit. ‘Bovendien zijn de omstandigheden die kindermishandeling tijdens rampen in de hand werken vergelijkbaar als met de coronacrisis.’

UNICEF pleit voor meer laagdrempelige psychosociale ondersteuning, bewustwording op het eiland om kindermishandeling tegen te gaan, de jeugdzorg en kinderbescherming te versterken en meer betrokkenheid van vaders bij de opvoeding van hun kinderen.

