Uniek kunstwerk van Giovanni Abath onthuld in Blue Bay

WILLEMSTAD – De Beeldentuin Blue Bay op Curaçao gaat haar collectie verrijken met een nieuwe sculptuur van de gerenommeerde lokale kunstenaar Giovanni Abath. Morgen, maandag 27 januari wordt het kunstwerk Palu di Spiritu II feestelijk onthuld in het bijzijn van de kunstenaar zelf.

Palu di Spiritu II is een imposant beeld dat de nauwe verbondenheid weerspiegelt tussen natuur, cultuur en spiritualiteit op Curaçao. Het sculptuur is geïnspireerd op de lokale boomsoort Casearia tremula, bekend als kenepa spirito, en symboliseert kracht en verbinding. Het werk straalt grootsheid uit en dient als een krachtige herinnering aan het belang van diepe wortels, zelfs in stormachtige tijden.

Giovanni Abath, een van de meest gewaardeerde kunstenaars van Curaçao, staat bekend om zijn innovatieve gebruik van materialen zoals roestvrij staal, hout en ijzer. Zijn werken, waaronder het iconische Man of Steel en History in Motion, zijn op diverse openbare locaties te bewonderen. In zijn atelier en galerie, de 7.1 Experience in Landhuis Morgenster, kunnen bezoekers nog meer van zijn unieke kunstwerken ontdekken.

Het eerdere werk Palu di Spiritu van Abath speelde ook een symbolische rol in de bekroonde film Buladó uit 2020, die op het Nederlands Film Festival de Gouden Kalf voor Beste Film won.