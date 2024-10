Onderwijs Uniek project verbindt kinderen uit Nederland en Suriname Redactie 30-10-2024 - 2 minuten leestijd

Leerlingen in de klas aan het werk met de kralenplank

In het afgelegen dorp Jaw Jaw in Suriname vond onlangs de aftrap plaats van een innovatief project dat kinderen uit Nederland en Suriname met elkaar verbindt. Het project, opgezet door Mediawegwijs, brengt leerlingen van basisschool De Brink uit Amsterdam Zuidoost (Bijlmer) en hun leeftijdsgenoten in Jaw Jaw samen via muziek, film en de nieuwste technologie.

Door gebruik te maken van digitale tools, zoals tablets, leren de kinderen elkaars leven en cultuur kennen, ondanks de afstand van ruim 7600 kilometer.

De samenwerking tussen de twee scholen draait om het maken van video’s, waarin de leerlingen hun verhalen en cultureel erfgoed delen. Dit zorgt voor een unieke interculturele kennismaking die anders moeilijk tot stand zou komen.

Ilse Godtschalk, oprichter van Mediawegwijs, benadrukt de impact van het project: “Het is een unieke kans om de fysieke afstand tussen Nederland en Suriname te verkleinen en een brug te slaan tussen deze twee gemeenschappen.”

Het project loopt van 26 oktober tot 16 november en omvat verschillende creatieve workshops, waarin de leerlingen leren video’s te maken. Surinaamse docenten worden daarnaast opgeleid om de lessen zelfstandig voort te zetten, wat zorgt voor een blijvende impact op de lokale gemeenschap.

Met de lancering van het project werd op 26 oktober een dorpsfeest georganiseerd in Jaw Jaw. De reeks workshops wordt afgesloten op 16 november met een eindfeest, waar de resultaten worden gepresenteerd en de leermiddelen officieel worden overhandigd. Het project heeft niet alleen als doel om de leerlingen elkaars cultuur te laten ontdekken, maar ook om de Surinaamse gemeenschap te versterken door middel van duurzame educatieve initiatieven.

Schoolkinderen gaan naar school met de boot

