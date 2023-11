Unieke Feria di Abilidat op Internationale Dag van Personen met een Handicap

WILLEMSTAD – In het kader van de Internationale Dag van Personen met een Handicap wordt op 3 december de “Feria di Abilidat” georganiseerd. Dit evenement, dat plaatsvindt in het winkelcentrum Sambil staat geheel in het teken van de talenten en vaardigheden van mensen met een handicap.

De Feria di Abilidat wordt georganiseerd door Pro Bista, de Vereniging voor Ouderen met Totolika, de Fundashon Alton Paas en de Stichting voor Auditieve Gehandicapten. Zij nodigen iedereen met een handicap uit om deel te nemen en zich van hun beste kant te laten zien.

Deelnemers krijgen de kans om hun producten en diensten te presenteren op een indrukwekkende beurs. Of je nu kunstenaar, ondernemer, vakman of masseur bent, jouw bijdrage is waardevol en verdient een podium, zeggen de organisatoren.

De “Feria di Abilidat” is niet alleen een tentoonstelling waar individuen en organisaties hun diensten en producten kunnen presenteren, maar ook een show met verschillende optredens van mensen met een handicap. Het doel is om de vaardigheden van mensen met een handicap te vieren en hun zichtbaarheid in de samenleving te vergroten.