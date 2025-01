Evenementen Unieke sleutelhangers steunen Ride for the Roses Dick Drayer 13-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Voor de negentiende editie van het Ride, Walk, Run en Swim for the Roses-evenement op 26 januari draagt Kukudushi, een sociaal-maatschappelijk initiatief met een duurzame missie, op bijzondere wijze bij aan het goede doel. Kukudushi biedt speciaal vervaardigde ‘Kompayon’-sleutelhangers aan, die niet alleen het Ride for the Roses-logo dragen, maar ook het werk van kankeroverlevenden belichten. Deze overlevenden hebben namelijk in het atelier van Kukudushi geholpen om de sleutelhangers in elkaar te zetten.

De sleutelhangers, die voor 35 gulden per stuk verkrijgbaar zijn, bevatten een ingebouwde chip waarmee niet alleen de reis van de schildpad ‘Hope’ in de regio kan worden gevolgd, maar ook die van bijvoorbeeld een dolfijn of walvis. Het product is niet alleen symbolisch waardevol, maar ook populair. Vorig jaar verkocht Kukudushi met succes een vergelijkbaar hangertje van een lokaal Curaçaos schelpje, waarmee eveneens Hope gevolgd kon worden.

De verkoop van de sleutelhangers vindt plaats bij diverse Ride-evenementen. Vanaf 20 januari kunnen geïnteresseerden terecht in de tuin van hoofdsponsor Orco Bank, waar ook de registratie en T-shirtuitgifte plaatsvinden. De opbrengst van de sleutelhangers komt ten goede aan de stichting Ride for the Roses, die zich inzet voor kankerbestrijding.

Kukudushi combineert creativiteit met sociale impact. Het initiatief streeft naar inclusiviteit, milieuverbetering en het ondersteunen van lokale gemeenschappen door banen te creëren voor mensen die dit het meest nodig hebben. De producten worden met vakmanschap vervaardigd door lokale ambachtslieden en zijn populair, vooral onder cruisetoeristen. Ride for the Roses is sinds vorig jaar een van de goede doelen die profiteren van de opbrengsten van Kukudushi.