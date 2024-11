Algemeen Unieke tentoonstelling: laatste werk Bea Moedt voor centrum PWF Dick Drayer 01-11-2024 - 1 minuten leestijd

De brug symboliseert de verbinding tussen PWF en kankerpatiënten.

WILLEMSTAD – Het Prinses Wilhelminafonds (PWF) stelt in Landhuis Brakkeput Mei Mei een bijzonder kunstwerk tentoon: het laatste gesigneerde werk van de deze week overleden fotografe Bea Moedt, met een iconische afbeelding van de Koningin Emmabrug. Dit schilderij, dat de unieke stijl van Moedt belichaamt, is speciaal bestemd voor het centrum van het fonds en ondersteunt de missie van het fonds in de strijd tegen kanker op Curaçao. De organisatie doet een oproep aan de gemeenschap om via donaties bij te dragen aan de aankoop van dit bijzondere werk voor het PWF-centrum.

Het schilderij maakt deel uit van een tentoonstelling ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Prinses Wilhelminafonds, dat vanmiddag om 16.00 wordt geopend. Het evenement, samengesteld door Landhuis Bloemhof en geïnitieerd door kunstenaar André Nagtegaal, omvat werken van vijf vooraanstaande fotografen: Bea Moedt, Paul Senders, Brett Russel, Marc Vinck en Barbara Blom. Nagtegaal voegde aan elk doek een persoonlijke, handgeschilderde laag toe, waarmee hij de artistieke visie van de fotografen verbindt met de missie van het fonds.

De tentoongestelde werken zijn tot 16 november te bewonderen en worden verkocht voor 7.500 Antilliaanse gulden per stuk. De opbrengsten ondersteunen het werk van het Prinses Wilhelminafonds, dat zich al 75 jaar inzet voor psycho-sociale begeleiding, voorlichting en preventie voor mensen met kanker op Curaçao.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

0