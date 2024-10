natuur Unieke vondst: Zeeschildpadei met tweeling op Klein Curaçao Dick Drayer 23-10-2024 - 2 minuten leestijd

Foto's | Russ Gooding

KLEIN CURAÇAO – Tijdens een strandpatrouille op Klein Curaçao hebben vrijwilligers van de organisatie Sea Turtle Conservation Curaçao, STCC een zeldzame ontdekking gedaan. In september vonden zij een zeeschildpadei met een tweeling, wat een zeer ongewoon verschijnsel is bij zeeschildpadden. Helaas waren beide schildpadjes overleden in het ei.

De ontdekking werd gedaan tijdens een routinematig onderzoek van een bekende broedplaats voor zeeschildpadden. Het ei leek aan de buitenkant normaal, maar na nader onderzoek trof veldcoördinator Ard Vreugdenhil twee embryo’s aan die een enkele dooier deelden. Dit is een zeldzaam fenomeen bij zeeschildpadden, en de vondst biedt een unieke kans om dit nauwelijks gedocumenteerde verschijnsel beter te begrijpen.

Hoewel het vinden van zo’n bijzondere afwijking in de natuur vaak als fascinerend wordt gezien, brengt het ook een verdrietige kant met zich mee. Tweelingen in één ei hebben weinig kans om te overleven vanwege de beperkte ruimte en gedeelde voedingsbronnen. Hierdoor kunnen ze zich vaak niet volledig ontwikkelen, of ontstaan er misvormingen.

Vreugdenhil: “Tweelingen in een enkel ei zijn uiterst zeldzaam bij zeeschildpadden. Deze vondst stelt ons in staat om te bestuderen hoe dit soort gevallen ontstaan en welke uitdagingen zich voordoen tijdens de ontwikkeling.”

De zeeschildpadden worden door de natuur al met vele bedreigingen geconfronteerd. Verschillende soorten zijn ernstig bedreigd door onder meer verlies van leefgebied, klimaatverandering en menselijk ingrijpen. Deze vondst benadrukt de kwetsbaarheid van de ontwikkeling van zeeschildpadden en de obstakels die ze al tegenkomen voordat ze uit het ei breken.

Onderzoekers van STCC zullen het ei en de inhoud verder analyseren om beter te begrijpen hoe deze tweelingvorming tot stand komt en of omgevings- of genetische factoren hierbij een rol spelen. Deze kennis kan mogelijk bijdragen aan toekomstige beschermingsmaatregelen.

