Universiteit praat over toekomst pensioenfondsen

WILLEMSTAD – Op 28 en 29 november organiseert de Universiteit van Curaçao een tweedaagse module over de toekomst van pensioenfondsen. Dit programma, onder leiding van Professor Onno Steenbeek en docent Jorgo Goossens, biedt professionals uit de financiële sector en beleidsmakers de kans om actuele vraagstukken rond pensioenfondsen te bespreken. De centrale vraag luidt: hoe kunnen pensioenfondsen een balans vinden tussen wereldwijde investeringsstrategieën en lokale verplichtingen?

Tijdens de module krijgen deelnemers inzicht in hoe gedrag en emotie financiële beslissingen beïnvloeden. “Mensen denken vaak dat pensioenbeslissingen rationeel zijn, maar emoties zoals verliesaversie en korte-termijndenken spelen een grote rol,” legt Goossens uit. Dit kan ertoe leiden dat mensen te laat beginnen met sparen of risico’s vermijden die juist lonend kunnen zijn.

Daarnaast staat duurzaam beleggen hoog op de agenda. Pensioenfondsen moeten kiezen voor investeringen die niet alleen financieel rendement opleveren, maar ook bijdragen aan een betere toekomst. Professor Steenbeek benadrukt: “We onderzoeken samen hoe deze keuzes zowel de lokale economie als de belangen van deelgenoten beïnvloeden.”

Een van de hoogtepunten van het programma is een paneldiscussie met experts econoom Leo Rigaud, investeringsspecialist Erik Baas en beleidsmaker Stella van Rijn. Zij delen praktijkervaringen en regionale inzichten, wat zorgt voor een waardevolle dialoog over de uitdagingen en kansen voor pensioenfondsen in de Dutch Caribbean.

