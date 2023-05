Universiteit van Curaçao organiseert eerste “Moot Court” in Sint-Maarten

WILLEMSTAD – De Universiteit van Curaçao meldt trots dat de eerste rechtenstudent van Sint-Maarten, Valya Pantophlet, het bachelorprogramma Rechten heeft afgerond. De eindopdracht werd met nog drie medestudenten uitgevoerd in het gerechtsgebouw in Philipsburg, in een zogenaamde Moot Court.

Dit is een onderdeel van de bacheloropleiding van de universiteit waarin de studenten een rechtszaak voorbereiden en presenteren aan een jury. Het idee is dat er zoveel mogelijk een realistische rechtszitting wordt gecreëerd.

De eerste verse van deze Moot Court ging over een faillissementszaak. Een echtpaar besloot een duur jacht aan te schaffen en te bouwen, maar uiteindelijk ging het bedrijf waarmee ze dit samen hadden opgezet failliet en werd het stel onder meer persoonlijk aansprakelijk gesteld. Twee studenten vertegenwoordigden de curator en de andere twee studenten vertegenwoordigden het aansprakelijk gestelde echtpaar.

Moot Court is volgens de universiteit een mooie gelegenheid om het geleerde in de praktijk te brengen. Naast familieleden en vrienden van de studenten, kwamen ook diverse ministers en hoogwaardigheidsbekleders naar de pleitwedstrijd om steun te betuigen aan de examenkandidaten.