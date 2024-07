Weer en klimaat Update 11.00 uur: koers orkaan Beryl iets noordelijker dan verwacht Dick Drayer 01-07-2024 - 1 minuten leestijd

GRENADA – Het eilandje Carriacou ten noorden van Grenada is getroffen door het oog van orkaan Beryl. Die trok even ten zuiden van het stadje Hillsborough over het kleine eilandje dat onderdeel is van de Grenadines, maar administratief bij Grenada hoort. Communicatie is niet mogelijk op dit moment, schade en eventueel persoonlijk letsel is onbekend.

Een uur geleden liep de koers nog zo’n tien kilometer zuidelijker en leken twee onbewoonde elandjes net ten noorden van Grenada direct getroffen te worden.

11.00 uur AM

Het National Hurricane Center verwacht zware regenval en plaatselijke overstromingen op de eilanden tussen Grenada en Sint Vincent and the Grenadines, waar bewoners wordt geadviseerd te schuilen.

Beryl blijft naar verwachting een krachtige orkaan terwijl hij deze week over de Caribische Zee trekt. Er is een orkaanwaarschuwing uitgegeven voor Jamaica. Belanghebbenden op de Kaaimaneilanden, Belize, het schiereiland Yucatán en de rest van het noordwestelijke Caribisch gebied moeten zijn voortgang in de gaten houden.