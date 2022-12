UPDATE: Curaçaose politie zoekt weggelopen Daniella (12)

WILLEMSTAD – De politie is op zoek naar de 12-jarige Daniella Jean, die vrijdag 23 december zonder toestemming Huize Sint Josef in Santa Rosa verliet en niet meer terugkeerde.

Huize Sint Jozef richt zich op het bieden van zorg, opvoeding en professionele begeleiding aan jeugdigen met sociale en psychosociale problemen. Onder andere aan meisjes van vier tot dertien jaar oud.

Daniella is 1,61 meter lang, heeft een krachtig postuur en een ovaal gezicht. toen zij de opvang verliet had ze slippers aan.

Een ieder die haar op vrijdag of daarna gezien heeft, of anderszins weet waar zij nu is, wordt verzocht de politie te bellen op 917 of anoniem op 108.

update: oproep is om 15.44 uur ingetrokken. Daniella is terug.