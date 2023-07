Update: herstelwerkzaamheden stroomvoorziening in volle gang

WILLEMSTAD – Aqualectra heeft zojuist een update gegeven over de stroomstoring vandaag die aan de Nijlweg is ontstaan en waardoor 70% van Curaçao nog steeds zonder stroom zit.

“Onze technici zetten zich momenteel volop in om deze situatie te verhelpen. Ze werken onophoudelijk om de stroomvoorziening zo snel mogelijk te herstellen. Inmiddels is er progressie geboekt: de stroomvoorziening naar onze substations wordt langzaam hervat. Deze stap is cruciaal. Met het herstel van de stroomvoorziening in de substations kan het proces van herstel in de wijken beginnen.” Aldus het bedrijf.

De verwachting is dat de stroomvoorziening in de getroffen wijken geleidelijk aan weer op gang komt.