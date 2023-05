UPDATE: Geliquideerde man in Ser’i Papaya is 20-jarige Jorvien Lloyd

WILLEMSTAD – De man die gisteravond is geliquideerd op straat, is de 20-jarige Jorvien Antonia Lloyd. De liquidatie vond plaats op een pleintje voor zijn huis in de kaya Nubia in Ser’i Papaya.

Het slachtoffer stond op een hoek van de straat toen één of meer personen met een vermoedelijk automatisch vuurwapen op hem schoten. Getuigen hoorden daarna ook nog pistool schoten.

De schoten kwamen uit een auto die voor hem langs reed en daarna snel wegreed. Lloyd droeg een zwart jack met een witte kraag en een oranje broek en werd geraakt in de borst.

De ambulance ter plaatse heeft nog geprobeerd Lloyd te reanimeren, maar zonder het gewenste resultaat.

De politie sloot onmiddellijk het gebied af om het onderzoek te starten, door de duisternis werd de hulp van de brandweer ingeroepen om de plaats delict te verlichten. Het Forensisch Onderzoeksteam was snel ter plaatse.