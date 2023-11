UPDATE: omgekomen zwemmer pier Marichi is 14-jarige Lehandro Deijando Cuales

WILLEMSTAD – Het dode lichaam dat vanochtend werd gevonden door omstanders bij de pier van Marichi in Punda is van de 14-jarige Lehandro Deijando Cuales. Dat maakt de politie bekend.

Het voorval volgt op een melding die de politie op maandag ontving over een vermiste jongen op het openbare strand van Marichi. Cuales was met een groep jongeren gaan zwemmen, maar na afloop werd hij niet gezien. Ondanks een onmiddellijke zoekactie in het gebied kon de jongen niet gelokaliseerd worden.

Autopsie

De exacte oorzaak van het overlijden van Cuales moet nog worden vastgesteld. Een autopsie wordt uitgevoerd om de precieze doodsoorzaak te bepalen. De politiedokter, Maduro, heeft ter plaatse de dood vastgesteld in aanwezigheid van de patholoog. Het lichaam is in beslag genomen voor de nodige onderzoeken.