Update testuitslagen Bonaire, Curaçao en Aruba

6 Gedeeld

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal positief geteste mensen per eiland. Daarnaast lees je het aantal nieuwe, positief getesten per dag en het aantal positief geteste mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Curaçao

Op Curaçao is de laatste dagen (gerekend vanaf donderdag t/m zondag) een stijging van het aantal actieve gevallen te zien. In deze dagen zijn er bijna achthonderd actieve gevallen bijgekomen. Ruim negenhonderd mensen werden in deze periode positief gestest en 117 mensen herstelden weer. Ook zijn er weer drie mensen overleden die positief getest waren.

Gisteren werden er op Curaçao 1176 mensen getest. Van hen kregen 223 een positief resultaat.

In het ziekenhuis op Curaçao liggen nu 68 mensen die positief getest zijn. Negentien van hen liggen op de intensive care.

Het aantal actieve gevallen op Curaçao is nu 2432.

Aruba

Op Aruba zijn sinds woensdag ruim driehonderd mensen positief getest. Omdat er ook veel mensen weer hersteld zijn, steeg het aantal actieve gevallen met nog geen veertig.

Vandaag zijn er op Aruba 561 mensen getest en 35 mensen kregen een positief resultaat.

In het ziekenhuis op Aruba liggen nu 46 mensen die positief getest zijn. Twaalf van hen liggen op de intensive care. Ook zijn er weer vijftig mensen hersteld.

Aruba telt nu 604 actieve gevallen. Zestig van hen zijn bezoekers van het eiland.

Bonaire

Het aantal actieve gevallen op Bonaire is, na de piek van afgelopen week, weer iets aan het dalen. Sinds donderdag zijn er bijna honderd nieuwe positief getesten bij gekomen. Daar tegenover stond dat 169 mensen weer hersteld zijn. Wel is het aantal ziekenhuisopnames de laatste dagen gestegen.

Op Bonaire zijn 38 mensen getest. Van hen kregen zestien mensen een positief resultaat.

Bonaire telt nu 16 ziekenhuisopnames in verband met Covid-19. Veertien mensen liggen in het ziekenhuis op Bonaire. Vijf daarvan liggen op de afdeling intensieve zorg. Eén persoon ligt in het ziekenhuis op Curaçao en één persoon in het ziekenhuis op Aruba. In totaal 38 mensen zijn weer hersteld.

Bonaire heeft nu 371 actieve gevallen.

Lees ook:

Lees ook: