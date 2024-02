Upgrade E-gates Hato kan voor vertragingen in passagiersstroom zorgen

WILLEMSTAD – Op Curaçao International Airport Hato wordt gewerkt aan een significante upgrade van een deel van de oudere E-gates om te voldoen aan internationale eisen. Door de werkzaamheden kunnen enkele E-gates zowel bij aankomst als vertrek tijdelijk buiten gebruik zijn, wat mogelijk langere wachttijden bij de immigratie tot gevolg heeft. Dat meldt de beheerder van de luchthaven, Curaçao Airport Partners, CAP.

Immigratie op Hato beschikt bij aankomst over zes E-gates van het model Visionbox GT10, die later werden aangevuld met vier GT11 modellen. De oudere modellen, die sinds 2016 in gebruik zijn, worden nu vervangen om de doorstroming van passagiers te blijven waarborgen.

Verwacht wordt dat de nieuwe E-gates op 25 maart in werking treden. Tijdens de installatie- en testfase is een gedeelte van E-gates bij aankomst tijdelijk buiten werking. Ook worden de twee oudere E-gates bij vertrek geüpgraded, terwijl de andere twee al van het nieuwe model zijn.

Koppeling

Het geüpgrade systeem word ook gekoppeld aan het nieuwe elektronische inschepings-/ontschepingsysteem van de Immigratiedienst en integreert met de AODB-vluchtlijst van Curaçao Airport Partners en het grensbeheersysteem van de Curaçaose politie.

Dit zorgt voor verbeterde realtime achtergrondcontroles van passagiers, inclusief Advance Passenger Information bij aankomst, wat de veiligheid op de luchthaven ten goede komt.

In 2023 maakten ruim 1,7 miljoen passagiers gebruik van Curaçao International Airport, een toename van meer dan zestien procent vergeleken met het voorgaande jaar. Met negentien verschillende luchtvaartmaatschappijen die vluchten aanbieden naar drieëntwintig verschillende bestemmingen, ervaart de Caribische luchthaven een exponentiële groei van zowel vrijetijds- als zakenpassagiers. Er zijn plannen om de capaciteit in de nabije toekomst uit te breiden van 1,7 naar 2,5 miljoen passagiers per jaar.