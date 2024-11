Algemeen ‘Upskill Curaçao’ versterkt vaardigheden werknemers Dick Drayer 15-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Economische Ontwikkeling organiseert op donderdag 16 november ‘Upskill Curaçao’, een evenement dat lokale werknemers helpt hun vaardigheden te versterken en zich beter voor te bereiden op een dynamische arbeidsmarkt. Dit evenement, dat deel uitmaakt van de SCFC Job Fair, vindt plaats van 09:30 tot 12:00 uur in het World Trade Center Curaçao.

Met ‘Upskill Curaçao’ biedt het ministerie informatie over banen in de groeiende sectoren van Curaçao en de vaardigheden die nodig zijn om hierin succesvol te zijn. Deelnemers worden geïnformeerd over beschikbare lokale en online cursussen die hun professionele ontwikkeling kunnen ondersteunen. Recruiters zijn ter plaatse aanwezig om advies te geven over carrièremogelijkheden en verdere loopbaanontwikkeling.

Het ministerie moedigt lokale professionals aan om deze kans te grijpen en zich te registreren via onderstaande QR-code.

