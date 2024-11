Politie en Justitie Urvin ‘Nuto’ Wawoe aangeklaagd voor meerdere moorden Dick Drayer 09-11-2024 - 4 minuten leestijd

Urvin 'Nuto' Wawoe aangehouden in de Dominicaanse Republiek

WILLEMSTAD – De Curaçaose crimineel Urvin “Nuto” Wawoe, hoofdverdachte in diverse zware misdrijven, verscheen gisteren via een videoverbinding voor de rechtbank in eerste aanleg op Curaçao. Wawoe wordt in Nederland vastgehouden in de streng beveiligde gevangenis in Vught. De zitting vond plaats onder verhoogde beveiliging, met een groot aantal leden van het arrestatieteam aanwezig in de rechtszaal op Curaçao, hoewel Wawoe zelf in Nederland zat.

De zaak tegen Wawoe, die ook bekendstaat als een van de leiders van de beruchte criminele organisatie No Limit Soldiers (NLS), omvat veertien aanklachten. Deze variëren van moord en poging tot moord tot drugshandel en witwassen. Het Openbaar Ministerie stelt dat Wawoe tussen januari 2014 en februari 2021 leiding gaf aan een criminele organisatie die betrokken was bij liquidaties en aanslagen. Samen met andere leden van de No Limit Soldiers zou hij meerdere moorden hebben bevolen, waaronder de beruchte schietpartij op luchthaven Hato.

Aanklachten

In de zaak Ceto wordt Wawoe beschuldigd van medeplichtigheid aan de moord op Erwin Juliana, alias ‘Junni Djais’, die op 15 juli 2014 werd doodgeschoten op de luchthaven van Curaçao. Volgens de aanklacht zou Wawoe opdracht hebben gegeven aan Judrin M. en Adrian M. om deze moord te plegen, waarbij automatische vuurwapens werden gebruikt.

Daarnaast wordt Wawoe ervan beschuldigd het bevel te hebben gegeven voor de moord op Shentley Arnhem, alias ‘Champi’ die op hetzelfde moment en op dezelfde gewelddadige wijze werd omgebracht. Bij deze schietpartij raakten ook zeven omstanders gewond.

In de zaak Triton wordt Wawoe verantwoordelijk gehouden voor de moord op Kevin Metura op Sint-Maarten op 7 februari 2016. Het Openbaar Ministerie stelt dat Wawoe deze moord uit wraak heeft laten uitvoeren, omdat Metura betrokken zou zijn geweest bij de moord op Latoya Flanders, een bekende van Wawoe.

Via beveiligde berichten zou Wawoe aan medeverdachte Tyson Quant hebben doorgegeven dat Metura moest worden omgebracht.

Een andere aanklacht betreft een poging tot moord op Kimoy Gumbs op Sint-Maarten op 8 april 2016. Volgens de beschuldiging zou Wawoe samen met anderen opdracht hebben gegeven om Gumbs te liquideren vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij de moord op Flanders. Deze poging bleek echter onsuccesvol.

In de zaak Ares wordt Wawoe beschuldigd van het opdracht geven tot de moord op Omar Jones op Sint-Maarten op 31 augustus 2016. Jones zou eveneens betrokken zijn geweest bij de dood van Flanders. Ook in dit geval zou Wawoe een onbekend bedrag aan geld hebben betaald aan degenen die de moord uitvoerden.

De aanklacht Hebe draait om een dubbele moordpoging op de broers Marini en Thaddeus Nunes in november 2016 op Sint-Maarten. Wawoe zou de verdachte K. Fortune, alias “Cuchi”, geld en mogelijk drugs hebben geboden om de broers om te brengen, die eveneens verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op Flanders.

Tot slot wordt Wawoe beschuldigd van de moord op “Nino Brown” en de poging tot moord op Estevan Severe op 14 maart 2017 op Sint-Maarten, opnieuw in verband met de moord op Flanders. Beide slachtoffers zouden volgens de aanklacht doelwit zijn geweest vanwege informatie die ze hadden over de misdrijven van Wawoe’s organisatie.

Wawoe’s advocaten, mr. Muuren in Nederland en mr. Alicia Blonk op Curaçao, hebben de rechtbank vedrzocht om zijn detentie te schorsen. Maar het Openbaar Ministerie stelt dat er voldoende reden is om de verdachte vast te houden, gezien de ernst van de vele beschuldigingen tegen hem.

Wawoe zit inmiddels al negentien maanden in detentie en blijft ook na deze zitting voorlopig vastzitten. Op 17 februari staat een nieuwe pro-formazitting gepland waarin de rechtbank de voortgang van het onderzoek en de bevindingen van de advocaten zal evalueren.

De rechtbank verwacht dat de zaak volledig kan worden behandeld vanaf begin juni 2025. Het proces neemt naar verwachting enkele dagen in beslag om de verdediging voldoende tijd te geven voor hun pleidooien. Tijdens de zitting verklaarde Wawoe opnieuw niets met de vermeende moordopdrachten te maken te hebben.

