US-Preclearance Aruba krijgt modern jasje

ORANJESTAD – Aruba is in overleg met de Douane- en grensbeschermingsdienst van de Verenigde Staten over de US Pre-clearance op de luchthaven van Oranjestad.

Beide partijen willen het uit 1994 stammende verdrag aanpassen. Pre-clearance betekent dat reizigers naar de Verenigde Staten voor vertrek op Aruba door de Amerikaanse autoriteiten worden gecontroleerd. Na aankomst op de plaats van bestemming, kunnen ze dan zo doorlopen.

Voorafgaand aan het overleggesprek hebben beide partijen uitgebreid gebrainstormd over onderwerpen als beveiliging, operationele aspecten en juridische invulling.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures