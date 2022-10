Wij van New Winds Realty zijn bezig met het bouwen van ons nieuwste project namelijk het Majestic Apartments & Hotel. Zaterdag 15 oktober tussen 11:00 en 16:00 houden wij een open dag voor het appartementencomplex. Kom gerust langs, het adres voor de open dag is de Marichi Pier en hier kunt u een kijkje nemen in ons model appartement en vragen stellen aan onze professionals.

Het Majestic Apartments & Hotel gaat gebouwd worden in de kleurrijke wijk Punda in hartje Willemstad. Punda staat bekend om haar street art en kleurrijke straatjes en daarnaast ook om velen gezellig restaurantjes en winkels.

Het appartementencomplex gaat beschikken over verschillende voorzieningen: zwembad, privégym, restaurant, terrasjes en strand. Dit is ook gelijk wat het Majestic project zo uniek maakt, u zit namelijk midden in de stad en alsnog kunt u genieten van ons heerlijke strand. Majestic is dan ook het enige project in de stad welke dit aanbiedt.

Het appartementencomplex van Majestic gaat bestaan uit 105 appartementen verdeeld over 10 gebouwen. De appartementen bestaan uit luxueuze 1 en 2 slaapkamer appartementen met daarbij prachtig uitzicht over zee. Bij aanschaf van een appartement kunt u zelf kiezen of u er zelf in wilt gaan wonen of dat u het koopt als investering waarbij u 2 maanden in het jaar zelf kan genieten van het appartement en het 10 maanden in het jaar verhuurd gaat worden door onze verhuurorganisatie. De prijzen van de appartementen beginnen vanaf €199.900 euro. Klik hier voor mee informatie over de prijzen en de beschikbare appartementen.

Lijkt u dit nou een interessant project kom dan zeker langs op zaterdag 15 oktober. Dan staan wij klaar om u een drankje aan te bieden en al u vragen te beantwoorden. Mocht u niet kunnen zaterdag dan kunt u altijd zelf een bezichtiging in plannen door hier op te klikken en u gegevens achter te laten. Ook kunt u zelf contact op nemen met een van onze professionals door ons te mailen, appen of te bellen.

+5999-698-2708

[email protected]

Newwindsrealty.com

Tot zaterdag!

Marichi Pier, Willemstad, Curaçao

Zaterdag 15 oktober 11:00 tot 16:00