Vacatures Curacao Vacature Aanwezigheidscoördinator Bonaire Melanie Zandwijk 22 december 2024

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame aanwezigheidscoordinator op voor de unit Liseo Boneriano. Ben jij die gedreven professional en wil je meehelpen om het onderwijs op Bonaire te verbeteren? Solliciteer dan als aanwezigheidscoordinator bij de SGB!

MBO NIVEAU | Bonaire | 1,0 FTE

Functieomschrijving

Als aanwezigheidscoördinator ben jij dé spil in het stimuleren van aanwezigheid en het aanpakken van verzuim bij leerlingen. Je bent geen administratief medewerker, maar een zichtbare en actieve kracht binnen de school.

Actieve rol in de school:

Je hebt dagelijks contact met leerlingen, gaat klassen binnen om aanwezigheidsissues op te lossen en spreekt leerlingen aan op hun gedrag. Je stimuleert hen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun aanwezigheid en gaat daarbij het gesprek aan.

Samenwerking:

Je werkt nauw samen met de teamleider en onderwijsassistenten om een effectieve aanpak te waarborgen. Samen met hen signaleer je trends, pak je knelpunten aan en zet je interventies in gang.

Signaleren en opvolgen:

Je hebt een scherp oog voor spijbelgedrag, telaatkomers en bijzondere aanwezigheid. Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is, neem je contact op met ouders/verzorgers via telefoon of e-mail. In uitzonderlijke gevallen voer je ook huisbezoeken uit.

Leerplicht en verzuim:

Bij ongeoorloofd verzuim stel je de meldingen op voor de leerplichtambtenaar. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de verwerking van bijzonder verlofaanvragen.

Communicatie:

Je onderhoudt contact met leerlingen, ouders/verzorgers, docenten, mentoren en het zorgteam. Door jouw empathische én duidelijke benadering creëer je vertrouwen en zorg je voor een cultuur waarin aanwezigheid de norm is.

De organisatie

SGB is een brede scholengemeenschap met ruim 2.250 leerlingen en studenten verdeeld over vier units die min of meer zelfstandig functioneren. Wij geven onderwijs in het voortgezet onderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciale lesplaatsen (praktijk- en clusteronderwijs). De SGB biedt een inclusieve omgeving waar studenten van verschillende achtergronden en nationaliteiten samenkomen, waardoor ze kunnen leren en groeien in een diverse en stimulerende omgeving.

Functie-eisen

Wij zoeken een collega die enthousiast, proactief en betrokken is. Je hebt een natuurlijke autoriteit en kunt makkelijk verbinding maken met leerlingen, ouders en collega’s. Tegelijkertijd ben je ook duidelijk en consequent, zonder de persoonlijke benadering te verliezen.

Daarnaast beschik je over:

Minimaal een MBO 4 werk- en denkniveau.

Een proactieve houding; je wacht niet af maar neemt initiatief.

Goede gespreksvaardigheden; je kunt helder en overtuigend communiceren.

Het vermogen om nauwkeurig te werken volgens richtlijnen.

Empathie en flexibiliteit; je weet je aanpak af te stemmen op de situatie, zonder concessies te doen aan de regels.

Wat bieden wij?

Bonaire is een diverse gemeenschap met verschillende culturele achtergronden. Werken bij SGB biedt werknemers de mogelijkheid om te werken in een multiculturele omgeving, wat waardevolle ervaring en interculturele competenties kan opleveren. Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de studenten. Als beleidsmedewerker word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. Verder kan je rekenen op:

Een marktconform salaris in schaal 07 met maximaal $ 3.416 bruto per maand. Inschaling op basis van kennis en ervaring;

Vakantiegeld (8,33%) en eindejaarsuitkering (8,33%);

Deelname aan Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);

Vakantie volgens vakantierooster onderwijspersoneel SGB;

Een tijdelijke aanstelling van tenminste een jaar, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren;

SGB kent een verhuisregeling voor medewerkers die van buiten Bonaire komen.

Procedure

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die reeds woonachtig zijn op een van de Caribische eilanden de voorkeur;

Gedurende de looptijd van de vacature kunnen er al gesprekken worden gevoerd met kandidaten;

Je wordt uiterlijk binnen 2 weken na sluitingsdatum geïnformeerd over het verloop van de procedure.

Aanstellingseisen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;

Een kopie van je behaalde diploma’s, deze kan je bij je sollicitatie toevoegen;

Indien je je diploma’s hebt behaald in een ander land dan Nederland en/of de voormalig Nederlandse Antillen, dan verzoeken we je ook om gelijk de diplomawaardering van DUO toe te voegen.

Digitaal solliciteren

https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/aanwezigheidscoordinator-liseo-1-0-fte

0