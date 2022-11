Vacature Account Manager Marketing Curaçao

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer op de functie ‘Account Manager Marketing’ bij het leukste bureau van Curaçao!

Binnen deze functie ben jij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van marketingcommunicatieplannen voor onze mooie klanten en creëer je unieke campagnes voor zowel internationale als lokale bedrijven.

Je bent verantwoordelijk voor alle marketingwerkzaamheden voor jouw accounts, bewaart het overzicht en bent sterk in zowel het strategisch bijsturen als de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden op operationeel niveau.

Binnen deze functie sta je continu in contact met onze klanten en daar blink jij dan ook in uit. Je bent creatief, sociaal sterk, analytisch ingesteld, weet de juiste vragen te stellen en denkt altijd in oplossingen.

Daarnaast heb je een vlotte pen en ben je op de hoogte van de laatste trends in het vakgebied.

Eisen:

Ervaring met Facebook Ad’s Manager en Google AdWords;

Pro-actief, hands on, goed in plannen;

Uitstekende beheersing van Engels & Nederlands in woord en geschrift, Papiaments is een pre;

Minimaal HBO afgestudeerd in de richting Communicatie of Marketing;

Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie;

Minimaal 24 uur per week beschikbaar.

Wil je solliciteren? Stuur dan een mail naar: [email protected]

