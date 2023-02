Vacature Administrateur C Bonaire

Administrateur C met primair aandachtsgebied Crediteuren

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

De Financiële Administratie is een onderdeel van Finance & Control, samen met de afdelingen Planning & Control, Inkoop en Medisch Secretariaat.

Dit ga je doen

Bewaakt en beheert de crediteurenadministratie;

Verzamelt en controleert inkomende facturen en vraagt zo nodig ontbrekende informatie op;

Fungeert als contactpersoon t.a.v. de crediteurenadministratie;

Onderhoudt contacten met crediteuren en (externe) instanties inzake facturen;

Draagt zorg voor de maandelijkse financiële analyse van tussenrekeningen/balansposten en rapporteert de conclusies naar aanleiding hiervan aan de Teamleider FA;

Draagt zorg voor het boeken van facturen;

Verstrekt informatie aan collega’s/afdelingen;

Verstrekt informatie aan externe personen/instanties/organisaties;

Neemt deel aan projecten;

Neemt bij afwezigheid van de Administrateur B de administratieve taken waar.

Dit neem je mee

Je hebt bij voorkeur een afgeronde MBO-4;

Minstens 2 jaar relevante ervaring;

In het bezit van een Praktijk Diploma Boekhouden (PDB) of een soortgelijk diploma;

Bedrijfseconomische kennis in soortgelijke functie is vereist en ervaring met het werken; geautomatiseerde financiële systemen, kennis van AFAS is een plus, en kennis van relevante wetgeving.

En ook belangrijk

Je werkt zelfstandig en resultaatgericht maar je bent flexibel en kan goed samenwerken in een klein team;

Je bent integer;

Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments;

Oplettendheid is vereist bij het verzamelen, controleren en verwerken van facturen en financiele gegevens;

Doorzettingsvermogen is vereist voor het tijdig verkrijgen van mutaties gevevens ten behoeve van de administratieve verwerking.

Dit bieden we je

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw.

De functie van Administrateur C met primair aandachtsgebied crediteuren is ingedeeld in functiegroep 40 met een salaris van minimaal $ 2.434,- en maximaal $ 3.292,- bruto per maand op basis van 40 uur per week.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kun je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com. Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met de Teamleider FA mw. M. Joubert via email: [email protected].

Als je je herkent in deze functie, dan nodigen wij je uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s vóór 3 maart 2023 te sturen naar: s[email protected]

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Curacao.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je wekelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.