Vacature Administratief Medewerker | Financial Controller Curaçao

Wil je ook werken voor de FG Groep?

De FG Groep is een ambitieuze groep van bedrijven waarvan de franchiseorganisatie met 7 formules in de sanitair-, keuken- en meubelbranche voor het publiek de bekendste is. De franchiseorganisatie bestaat uit meer dan 150 vestigingen in Nederland, België en Curaçao. Daarnaast is de FG Groep actief in vastgoedontwikkeling, ontwikkeling van private labels en de evenementen branche.



Voor ons hoofdkantoor op Curaçao zijn wij dringend opzoek naar:

Algemeen administratief medewerker (m/v)

Fulltime-40 uur per week;

MBO+ werk en denkniveau;

Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederland en Engels.

Finance controller (m/v)

Fulltime-40 uur per week;

Werkervaring in soortgelijke functie vereist;

HBO werk- en denkniveau;

Kennis van Excel en Word.

Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederland en Engels.

Denk jij aan het verdere succes van de FG-Groep bij te kunnen dragen? Ben jij flexibel, ambitieus, gedreven en een aanpakker en wil jij deel uitmaken van deze jonge en dynamische organisatie? Reageer dan nu en richt je schriftelijke sollicitatie voorzien van je CV en motivatie aan: [email protected]

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Curacao.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je wekelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.