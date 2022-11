Vacature Advocaat Curaçao

Absolute Attorneys in Curaçao is een groeiend advocatenkantoor dat zich richt op vastgoedrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en contractenrecht. Onze klanten zijn hoofdzakelijk middelgrote ondernemingen. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ondernemende advocaat medewerker.

WIE BEN JIJ?

Je bent een ondernemende advocaat met minimaal 4 jaar werkervaring binnen de advocatuur en afgeronde advocatenstage. Je hebt ervaring opgedaan binnen het verbintenissenrecht in brede zin. Kennis op het gebied van huur- en onroerend goedrecht en/of commerciële contracten is een pre. Daarnaast heb je ruime ervaring en affiniteit met procederen. Absolute Attorneys zoekt geen standaard advocaat, maar naar iemand met een goed gevoel voor commercie, humor en je moet op de eilanden goed kunnen relativeren. Je bent proactief, pragmatisch, daadkrachtig, klantgericht en in staat zaken volledig zelfstandig te behandelen. Wij zoeken een perfectionist. Kwaliteit staat bij ons bovenaan.

IN HET KORT

Je bent advocaat

Je hebt minimaal 4 jaar ervaring

Je bent in het bezit van een stageverklaring

Je hebt een goed gevoel voor humor

Proactief

Pragmatisch

Klantgericht

Flexibel

Ondernemend

Zelfstandig

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een jong, modern, groeiend advocatenkantoor in Curaçao. Wij werken samen met Absolute Advocaten in Nederland (Huissen).

Ons werkgebied is met name Curaçao, Bonaire en St. Maarten.

Wij vinden bereikbaarheid en persoonlijk contact met cliënten heel belangrijk, ook buiten kantooruren.

We zijn ambitieus en willen groeien.

We hebben een brede praktijk, met een focus op contractenrecht, ondernemingsrecht, huur- en onroerend goedrecht. Maar ook financieel recht, incasso, arbeidsrecht, mededingingsrecht en geschillenbeslechting.

WAT BIEDEN WIJ?

Wij bieden een informele moderne werkomgeving.

Wij bieden jou de mogelijkheid om een eigen praktijk op te bouwen.

Wij bieden prima arbeidsvoorwaarden met de mogelijkheid tot een bonus.

Wij bieden veel zelfstandigheid en een steile leercurve.

Wij bieden de mogelijkheid tot parttime werken.

EMIGREREN

Mocht je ervoor kiezen om vanuit Nederland te solliciteren en de wens hebben om te emigreren naar Curaçao, dan zullen wij je hierbij assisteren. Wij verzorgen de eerste maand voor een verblijfplaats. Uiteraard zullen wij vooraf alle stappen met je doornemen, zodat je weet wat je allemaal in Nederland moet regelen voordat je kunt vertrekken naar Curaçao. Ook op Curaçao zullen wij je assisteren bij het migratieproces.



Emigreren is een flinke stap. Mocht je vragen hebben, stuur dan gerust een email. Wij hebben ooit ook deze stap gezet en kunnen je er dus alles over vertellen.

VRAGEN OF DIRECT SOLLICITEREN?

Jouw sollicitatie met je motivatie kun je sturen naar [email protected]. Vragen? Neem dan contact op met Peter van Dort +5999 513 3678. Mocht je bellen vanuit Nederland, houdt dan rekening met tijdverschil. Het is in Curaçao 5 uur vroeger. Bellen kan ook via Whatsapp.

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Curacao.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je wekelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.