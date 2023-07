Vacature Algemeen Directeur Bonaire

De organisatie

De stichting Sentro Akseso is een laagdrempelige organisatie met ruim 50 medewerkers die ondersteuning biedt aan cliënten op gebied van Maatschappelijk- en welzijnswerk, Wijk- en buurtontwikkeling, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd- en Gezinswerk en -in brede zin- Preventie. De organisatie staat onder leiding van een tweehoofdige directie, die verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht. Namens Akseso zijn wij op zoek naar bevlogen kandidaten voor de functie van:

ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

De functie

De Directeur speelt een cruciale rol als boegbeeld van de organisatie, waarin de nadruk ligt op vroegtijdige signalering, ondersteuning-op-maat en preventie in de zorg- en welzijnssector. Je bent overtuigd van het feit dat het bereiken van de best mogelijke resultaten door de organisatie niet alleen afhankelijk is van intersectorale samenwerking, maar ook van een krachtige en elkaar versterkende samenwerking met de lokale overheid en het Rijk. Je bent in sterke mate gericht op de kwaliteit van dienstverlening, maar tegelijkertijd gericht op het welzijn van de medewerkers en professionals die samen de beoogde ondersteuning waar maken. De dagelijkse aansturing van medewerkers, budgetverantwoordelijkheid en het behalen van met elkaar afgesproken doelstellingen vormen eveneens belangrijke verantwoordelijkheden van de Directeur.

Jouw profiel

Je bent een bevlogen, resultaatgerichte en ervaren professional op WO niveau in het sociaal domein of de jeugdgezondheidszorg. Als veranderaar met oog voor mens en organisatie ben jij de drijvende kracht achter gezamenlijke groei. Je hebt een sterk coördinerend vermogen en bent gewend te werken in horizontale samenwerkingsverbanden, waarbij bemiddeling en verbinding centraal staan. Met cliëntbelang als belangrijkste drijfveer, weet je visie te vertalen naar concrete acties en breng je medewerkers in dat proces tot volle bloei. Jouw ervaring, competenties als samenbindend leider en interculturele sensitiviteit maken jou de ideale sparringpartner voor de Raad van Toezicht. Met jouw kennis van de Bonairiaanse samenleving en uitstekende beheersing van het Papiaments en Nederlands, ben je klaar om aan de slag te gaan in deze boeiende organisatie.

Herken je jezelf in het gevraagde profiel en wil jij sturing geven aan Sentro Akseso?

Stuur dan vóór 7 augustus 2023 je sollicitatie aan:

Linkels & Partners

Harald Linkels

Via mail: [email protected]

Voor vragen kun je via whatsapp contact opnemen met +599 7950 750

Een assessment en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de procedure.