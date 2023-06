Vacature Allround Consulair Medewerker Aruba

Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba voert diverse taken uit namens de Gouverneur, waaronder de afgifte van paspoorten en visa alsmede de behandeling van aanvragen voor optie en naturalisatie. Het Kabinet heeft een vacature voor een

ALLROUND CONSULAIR MEDEWERKER (40 uur)

Taken

Backofficewerkzaamheden (o.a.):

Beoordeelt aanvragen voor reisdocumenten en optie- en naturalisatieverzoeken en handelt deze af

Stelt optiebevestigingen en weigeringsbeschikkingen op en bereidt bezwaarschriften voor

Frontofficewerkzaamheden (o.a.):

Informeert klanten over consulaire aangelegenheden en neemt aanvragen in ontvangst

Draagt bij aan de planning en uitvoering van naturalisatieceremonies

Functie eisen (o.a.)

MBO+ niveau aangevuld met vakopleidingen op consulair gebied

3 jaar ervaring in een relevante functie en kennis van consulaire processen

Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden

Uitstekende beheersing van het Nederlands, Engels en Papiaments; beheersing van het Spaans is gewenst

De volledige vacaturetekst is te vinden op: https://vacaturekabga.org/

Solliciteren

U wordt verzocht uw sollicitatiebrief en cv, beiden opgesteld in het Nederlands, per email in te sturen. Sollicitaties dienen uiterlijk op woensdag 5 juli 2023 te zijn ontvangen op het volgende e-mailadres: [email protected]