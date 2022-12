Vacature Allround Technische Dienst Medewerker Curaçao

Als Allround Technische Dienst Medewerker is er bij Toucan Beach meer mogelijk dan je denkt. Bij ons leer je wat gastvrijheid is: wij zeggen geen nee, maar bieden een alternatief.

De baan:

Verantwoordelijk voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor de Technische Dienst (o.a. timmerwerk, loodgieters- en sanitairwerk, elektrawerk, metselwerk) binnen Toucan Beach;

Verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren, controleren en coördineren van planningen;

Het gastvrij te woord staan van onze gasten en personeel

Wie ben jij? Je zit vol met energie en vindt het leuk om met het team te zorgen voor goed werkende voorzieningen. Je bent vriendelijk tegen je gasten en je collega’s. Gastvrijheid betekent voor jou nét dat stapje extra zetten om ervoor te zorgen dat onze gasten de vakantie verlaten met een glimlach.



En:

Je hebt minimaal drie jaar werkervaring;

Je hebt kennis van bouw, constructie en techniek;

Je bent handig, weet van aanpakken, kunt zelfstandig werken en beschikt over een probleemoplossend vermogen

Je bent flexibel inzetbaar, ook ‘s avonds en/of in het weekend/feestdagen;

Je hebt kennis in woord en geschrift van het Papiaments, Nederlandse en Engelse taal. (Spaans is een pré).

Wat bieden wij: Je kunt je ontwikkelen in een veelzijdige functie. Wij zijn een groeiende organisatie die mee gaat met de tijd. Daarnaast bieden wij doorgroeimogelijkheden en omdat ondernemen in ons DNA zit liggen er genoeg kansen.

Wie zijn wij: Toucan Beach is het overkoepelende bedrijf van de vier organisaties; Kontiki Beach Resort, Cabana Beach, Mood Beach en Wet&Wild. Toucan Beach is een familiebedrijf, waarbij eenieder met zijn unieke eigenschap maar samen als een team bijdraagt om de verwachting van onze gasten te overtreffen. Daarnaast creëren wij bewustzijn voor de natuur en dragen we een steentje bij aan onze gemeenschap.

Ben jij het talent die wij zoeken? Stuur vóór 9 december 2022 jouw cv + motivatiebrief naar: [email protected]. Tot snel!

