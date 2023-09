Vacature Analist Laboratorium Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

Ter versterking van ons team zijn wij op zeer korte termijn op zoek naar een Analist voor het Laboratorium. Als Analist bij de afdeling Laboratorium verricht je zelfstandig analyses ten behoeve van diagnostiek, therapie en het volgen van het ziekteverloop. Je bereidt analyses voor en informeert naar eventueel voor het onderzoek van belang zijnde relevante (medische) gegevens. Nadat je de analyses zowel handmatig als met behulp van geavanceerde apparatuur hebt uitgevoerd, beoordeeld en geïnterpreteerd, stel je naar aanleiding van de resultaten de onderzoeksrapportages op. Hierbij leg je, indien nodig, contact met de klinisch chemicus, arts-microbioloog of de aanvrager.

Het laboratorium van Fundashon Mariadal beschikt over moderne apparatuur om diagnostiek op Europees-Nederlands niveau aan te bieden. Sinds 2015 is het laboratorium ISO 15189 geaccrediteerd en in 2022 is het naar een nieuw gebouwd laboratorium verhuist.

Afhankelijk van je vaardigheden en belangstelling word je in deze functie zowel ingezet op de afdeling klinische chemie als afdeling microbiologie. Je maakt deel uit van een klein laboratoriumteam waarin teamspirit hoog in het vaandel staat.

Dit neem je mee

Je hebt een afgeronde Laboratoriumopleiding op HBO niveau (HLO) of gelijkwaardig;

Je hebt bij voorkeur enkele jaren werkervaring in het vak en je bent bekend met kwaliteitssystemen als ISO15189;

Je hebt bij voorkeur (stage)ervaring op een afdeling Medische Microbiologie van een ziekenhuis of eerstelijns laboratorium;

Je bent flexibel en hebt geen problemen met avond/ nacht en-/of weekenddiensten;

Je hebt bij voorkeur ervaring met het uitvoeren van venapuncties, capillaire puncties en de hielprik bij baby’s;

Je hebt kennis van geavanceerde apparatuur, automatiseringssystemen en veiligheids- en hygiënevoorschriften en je staat er voor open om je vakkennis bij te houden door middel van cursussen;

Tact, stressbestendig, inlevingsvermogen en klantvriendelijkheid zijn van belang in de contacten met patiënten, zorgverleners, collega’s en voor het werken in teamverband.

Dit bieden we je

De functie van Analist B is ingedeeld in Functiegroep 45 met een salaris van minimaal $ 2.831,- en maximaal $ 3.829,- bruto per maand op basis van een 40 urige werkweek. Tevens bieden we je een pensioenregeling, een 13e maand, vakantiegeld en 20 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband.



Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste twee maanden.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com.

Solliciteren

Indien jij jezelf herkent in deze functie, solliciteer dan vóór 7 oktober 2023 via deze link:

https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/analist-laboratorium