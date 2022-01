Vacature Apotheker Bonaire

2 Gedeeld

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Fundashon Mariadal heeft vier Apotheken: de ziekenhuisapotheek en drie openbare apotheken. Binnen het team werken vier apothekers en circa 30 medewerkers. Dit jaar verwachten we een nieuwe centrale apotheek met cleanrooms voor VTGM en cytostatica in gebruik te kunnen nemen. Ook wordt er gewerkt aan een integraal kwaliteitssysteem, digitale ondersteuning van de farmaceutische zorg, uitbreiding van een geïndividualiseerd distributiesysteem en het opzetten van de productie van medische zuurstof.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een: APOTHEKER

In de functie van Apotheker zal je voornamelijk werkzaam zijn in de openbare apotheken. Daarnaast participeer je in de dagelijkse werkzaamheden in de ziekenhuisapotheek en in de bereikbaarheidsdienst. Je werkt in multidisciplinaire teams aan uitdagende projecten op het gebied van medicatieveiligheid, dienstverlening, ICT en kwaliteit.

Dit ga je doen

Je bent verantwoordelijk voor farmaceutische patiëntenzorg, medicatieveiligheid en kwaliteit.

Je fungeert als aanspreekpunt en geeft voorlichting, instructie en advies aan medewerkers van Fundashon Mariadal en patiënten.

Zorgen voor goede interne communicatie.

Ontwikkelen van beleid op jouw vakgebied.

Gevraagd en ongevraagd adviseren van het managementteam.

Dit neem je mee

Je bent een gemotiveerde, enthousiaste en BIG-geregistreerde apotheker.

Je hebt een brede interesse voor de farmacie/farmacotherapie, bent leergierig en klantgericht,

Je bent in staat om projectmatig en planmatig te werken, kunt logisch denken en overzicht houden.

Werkervaring in een openbare apotheek is een pré.

Je kan gemakkelijk zowel mondeling als schriftelijk informatie aan patiënten, artsen en het verplegend/verzorgend personeel verstrekken.

Dit bieden wij je

Wij bieden een boeiende baan in een dynamische en unieke zorgorganisatie met een zonnige werkomgeving, prettige (leer)omgeving met korte communicatielijnen en grote ontwikkelingsmogelijkheden. Je bouwt een carrière op met ons.

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw.

De functie van Apotheker is ingedeeld in functiegroep 70 met een salaris van minimaal $ 5.149,- en maximaal $ 7.502,- bruto per maand op basis van 40 uur per week.

Spreek je geen Papiaments, dan kan je via ons gratis Papiaments cursussen volgen.

Woon je niet op Bonaire, dan kennen wij een vergoeding voor de tickets en verhuizing. Voor de eerste twee maanden krijg je een door Fundashon Mariadal aangewezen accommodatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kun je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de heer dr. Rene Grouls (Ziekenhuisapotheker in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven) via telefoonnummer +316-22390833 of de heer Neil Nicolaas (Apotheker) bij Fundashon Mariadal via telefoonnummer +599 780 0142.

Solliciteren

Als je je herkent in deze functie, dan nodigen je uit om je sollicitatiebrief en cv met kopieën van diploma’s vóór 5 maart 2021 te uploaden via de volgende link: https://werkenbijfundashonmariadal.nl/vacatures/46/apotheker

Of te sturen naar het e-mailadres: [email protected]

