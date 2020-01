Vacature Applicatiebeheerder (Bonaire)

SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Applicatiebeheerder (FT)

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zet zich in om de unieke talenten van elke leerling en student te stimuleren door een omgeving te creëren waarin de persoon zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu, toegerust op een dynamische samenleving.

SGB biedt een samenhangend geheel van voorzieningen op het gebied van het voortgezet- en beroepsonderwijs en begeleiding van leerlingen en studenten op Bonaire.

Wat ga je doen?

Je beheert een aantal applicaties die ervoor zorgen dat de docenten en ondersteunende medewerkers een gedeelte van hun werk ten dienste van onze leerlingen goed kunnen uitvoeren. Dat klinkt wellicht abstract, maar is heel concreet. Jouw kennis van de programma’s waarmee wij werken zorgt er mede voor dat de organisatie goed loopt. Zijn er updates, verandert er een werkwijze of is er technische ondersteuning nodig dan kan jij deze bieden aan jouw collega’s. Enkele van de applicaties die onder jouw hoede vallen zijn: Magister, DOT, BOOT.



Jij bent proactief en dienstverlenend en zorgt dat jouw kennis up to date is. Jouw probleemoplossend vermogen zorgt ervoor dat de klanten tevreden zijn; en daar zet je graag een stapje extra voor zoals het verzorgen van workshops of een mailing met informatie.

Samen met jouw collega’s van de afdeling ICT lever je een positieve bijdrage aan in het kader van organisatie- en onderwijsontwikkeling en werk je samen om jullie doelstellingen te behalen.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een relevante MBO opleiding voltooid richting ICT en bezit bij voorkeur enkele jaren ervaring als applicatiebeheerder. Je hebt alles organisatorisch goed geregeld en uiteraard Je hebt een proactieve, innovatieve en lerende houding. Je bent dienstverlenend enthousiast en flexibel.

Mochten er nieuwe applicaties worden gebruikt dan ben je uiteraard beried deze eigen te maken.

Wat bieden wij?

Je werkt in een klein team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid en affiniteit met informatie technologie. Je wordt gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken die je vervult (schaal 7 met een max. van 2774 USD bruto) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantiegelduitkering van 8,33% en een pensioenregeling.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 22 januari 2020. Door op de beneden vermelde link te drukken (of te kopiëren in de internet-adresbalk) word je doorverwezen naar onze Sollicitanten Self Service met verdere instructies om te solliciteren.

https://werkenbij.sgbonaire.info

Heb je vragen, neem dan contact op met de leidinggevende van de Afdeling ICT Richard Weenink ; Tel +599 7157704 of: Richard.Weenink@sgbonaire.com

Let wel: jouw sollicitatiebrief en cv dien je via de link in te leveren en niet te richten aan het hoofd van de afdeling.

We zien je sollicitatie graag tegemoet.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.