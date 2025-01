Vacatures Curacao Vacature Assistent Bedrijfsleider Melanie Zandwijk 22 januari 2025

Op een unieke locatie aan de Caribische Zee biedt Brass Boer een culinaire ervaring in een ongedwongen sfeer. Geniet van voortreffelijke gerechten, prachtige wijnen en topservice. Of je nu kiest voor casual dining of een heerlijke stranddag, op het geweldige eiland Curaçao staat Brass Boer garant voor een onvergetelijke beleving.

Als assistent-bedrijfsleider ben je samen met onze bedrijfsleider verantwoordelijk voor de totale gastbeleving van onze gasten bij Brass Boer.

Je zult het team aansturen en versterken en bent in staat om nieuwe medewerkers en stagiaires op te leiden. Je onderhoudt en verzorgt de gasten op een prettige en professionele manier. Tevens ben je verantwoordelijk voor de service- en kwaliteitshandhaving op het niveau dat wij nastreven. Ook richt je je op de ontwikkeling van het team en zorg je ervoor dat de kwalitatieve en sociale resultaten behaald worden. Door jouw ervaring in de bediening in combinatie met jouw vakkennis en creativiteit zorg jij ervoor dat onze gasten bij Brass Boer een onvergetelijke ervaring beleven.

Profiel

Om voor deze functie in aanmerking te komen, beschik je over MBO werk- en denkniveau en heb je aantoonbare, relevante werkervaring. Affiniteit met en kennis van de luxe gastronomie is een absolute pré.

Je hebt een flexibele instelling, ook in je werktijden. Je bent gastvrij op een natuurlijke en representatieve manier. De woorden teamspirit, flexibiliteit en collegialiteit zijn op jou van toepassing.

Aanbod

Wij bieden een fulltimefunctie volgens de horeca-cao in een dynamische werkomgeving met het mooiste uitzicht van Curaçao.

Procedure

Mail je cv en motivatie naar Jan-Willem Berendsen via [email protected]. Na een uitvoerige selectie word je mogelijk uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.