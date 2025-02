Nieuws Curaçao Vacature Assistent Storemanager Curaçao Melanie Zandwijk 04 februari 2025

De assistent-storemanager is een ervaren (senior-) verkoopmedewerker die beschikt over alle noodzakelijke vaardigheden op verkoopgebied en gaat voor het behalen van een optimaal verkoopresultaat. Hij of zij is in staat volledig zelfstandig het filiaal te leiden en de storemanager te vervangen tijdens afwezigheid (parttime dagen, ziekte of verlof).

De assistent-storemanager legt verantwoording af aan de storemanager of bij afwezigheid aan de retail coördinator.

Werkzaamheden & Verantwoordelijkheden

Correcte, actieve klantbenadering voor een optimaal verkoopresultaat

Grote productkennis van Heinen-artikelen en de productiewijze

Volledige beheersing van het kassasysteem (front- en backoffice)

Zelfstandig werken volgens het handboek en Huishoudelijk Reglement

Bijdragen aan een goede, collegiale sfeer binnen het verkoopteam

Overnemen van taken van de storemanager bij afwezigheid, inclusief aansturing van verkoopmedewerkers en fungeren als eerste aanspreekpunt

Proactief en op verzoek fungeren als sparringpartner voor de filiaalleider

Opleidingsniveau, Kennis & Vaardigheden

MBO werk- en denkniveau

Ervaring in de detailhandel

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Kernwoorden

Commercieel · Communicatief · Gestructureerd · Representatief · Sociaal · Enthousiast · Betrouwbaar

Aantal Uren

Minimaal 24 uur, maximaal 40 uur per week.

GRAAG ZIEN WE JOUW CV INCLUSIEF PASFOTO EN MOTIVATIE TEGEMOET!

Contact: Kay Stoffelen [email protected]

