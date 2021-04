Vacature Bakker Bonaire

5 Gedeeld

Het team van Real Dutch Bakery

Voor dé beste ambachtelijke bakkerij op het eiland zijn we op zoek naar een zelfstandig werkend broodbakker. Het betreft een fulltime functie waarbij voornamelijk in de nachtdiensten gewerkt wordt, dit kan in de toekomst flexibel worden. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de gehele klein- en grootbrood productie voor de klanten die dagelijks bij de winkel in Norti di Saliña komt.

In dit gezellige bedrijf wordt elke dag het heerlijke brood met liefde bereid, gerezen en gebakken. Alle vers gemaakte producten, onder andere groot brood en klein brood worden vanuit de bakkerij verkocht maar ook naar de verschillende winkels gebracht. Tevens worden dagelijks vele restaurants op Bonaire beleverd met hun heerlijke en bijzondere brood. Het bakken van groot en klein brood is een specialiteit, welke aansluiten aan de individuele wensen van de chef-koks van de restaurants, zodat zij hun gasten een bijzonder brood kunnen voorschotelen.

Wat mag jij verwachten?

De bakkerij staat op het eiland al jaren lang bekend voor hun (h)eerlijke producten gemaakt van de beste kwaliteit grondstoffen. Het brood wordt hier geproduceerd volgens eigen recept. Het volledige Real Dutch Bakery team staat achter het concept en steekt elke dag veel lol, energie en passie in de bereiding van hun producten. Er zijn korte lijnen, er wordt zelfstandig gewerkt en er heerst een no-nonsens cultuur. Het team is gezellig, servicegericht ervaren én gaat voor vernieuwing.

Wat verwacht de Bakkerij?

Op zoek naar een zelfstandig werkend broodbakker die:

Geruime ervaring en interesse heeft in het broodbakkers vak;

Bekend is met het maken van diverse soorten broden;

Kwaliteit erg belangrijk vindt;

Graag in de nacht werkt, maar wel flexibel is en wil zijn.

Lijkt het jou leuk om onderdeel te zijn van een gezellig hardwerkend team op Bonaire? Er samen met eigenaar Arjen voor te zorgen dat elke dag het brood weer vers in de winkels ligt? Én neem jij ook nog eens de gevraagde ervaring mee? Stuur dan direct jouw sollicitatie.



Reageer via mail met jouw motivatie en cv: [email protected] t.a.v. Arjen van der Leeuw.

Het team: v.l.n.r. : Arjen (eigenaar), Wendy, Dahiana en Tobias

