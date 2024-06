Vacatures Curacao Vacature Beach Server bij Brass Boer Beach Redactie 28 juni 2024

Brass Boer

Voetjes in het zand, cocktail in de hand en uitzicht op de Caribische zee. Een duik in de blauwe zee en dan op het strand bijkomen. Tropische cocktails of een fles rosé erbij, dat geeft jou het heerlijke vakantiegevoel.

Inhoud

Door jouw ervaring in de bediening in combinatie met jouw vakkennis en creativiteit zorg jij ervoor dat onze gasten op ons prachtige strand een onvergetelijke ervaring beleven. Jij onderhoudt en verzorgt de gasten op een prettige en professionele manier.

Profiel

Om voor deze functie in aanmerking te komen, beschik je over MBO werk- en denkniveau en heb je aantoonbare, relevante werkervaring. Affiniteit met en kennis van de luxe gastronomie is een absolute pré.

Je hebt een flexibele instelling, ook in je werktijden. Je bent gastvrij op een natuurlijke en representatieve manier. De woorden teamspirit, flexibiliteit en collegialiteit zijn op jou van toepassing.

Aanbod

Wij bieden een fulltime functie volgens de horeca cao in een dynamische werkomgeving met het mooiste uitzicht van Curaçao.

Procedure

Mail je cv en motivatie naar Feike Postma via fpostma@brassboer.com

Na een uitvoerige selectie word je mogelijk uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.