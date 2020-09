Vacature Behandelaar Bonaire

Mental Health Caribbean (MHC) verzorgt de geestelijke gezondheidszorg op Caribisch Nederland. Onze ambitie is de kwaliteit van het leven van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. Wil jij als ervaren behandelaar je steentje bijdragen aan de zorg voor cliënten met eerstelijnsproblematiek? En vind jij het als allrounder leuk om generalistisch te werken? Dan zijn we op zoek naar jou.



Behandelaar (2x)

(32 tot 40 uur per week. Standplaats: Bonaire)

Functie: Wat ga je doen?

Als behandelaar bied je professionele, kortdurende, generalistische psychologische hulp bij lichte tot matige ernstige klachten. Dit doe je door:

De cliënt te informeren, adviseren en begeleiden over/bij procedures en regelingen aangaande de behandeling.

Intakes te voeren en, indien nodig, eenvoudig diagnostisch onderzoek te doen.

Samen met de cliënt de behandeldoelen vast te stellen en op basis daarvan interventievoorstellen te doen.

Psycho-educatie te geven aan de cliënt en, indien van toepassing, diens systeem over de klachten en/of aandoening, de mogelijke oorzaken daarvan, de prognose en de manier waarop daarmee kan worden omgegaan.

De zorg te coördineren en zelfstandig (geprotocolleerde) behandelingen uit te voeren gericht op klacht- en lastreductie, stabilisatie, het vergroten van zelfredzaamheid en het voorkomen van terugval en/of zwaardere behandeling.

Zowel individueel als in groepsverband gedragsbeïnvloedende interventies uit te voeren.

Deel te nemen aan o.a. casuïstiekbesprekingen en vakgroepoverleggen.

Indien nodig de cliënt te verwijzen naar andere zorg.

Samen te werken met andere disciplines, zowel in- als extern.

Te interveniëren in geval van crisissituaties.

Zorg te dragen voor adequate verslaglegging en cliëntregistratie.

Een bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling binnen de organisatie.

Functie: Wat vragen wij van jou?

Je beschikt over: een relevante HBO-opleiding aangevuld met meerdere jaren werkervaring en/of een relevante post-hbo opleiding zoals bijvoorbeeld CGW/CGT of STW. Of: Een academische opleiding psychologie, in een op het werkveld gerichte afstudeerrichting.

Je beschikt over meerdere jaren werkervaring en een brede kennis van psychopathologie en psychodiagnostisch onderzoek. Kennis van verslavings- en traumaproblematiek is een pré.

Ervaring in het geven van CGT en traumabehandeling (bij voorkeur d.m.v. EMDR) is een pré.

Je werkt en denkt systemisch.

Je hebt kennis van het omgaan met cliënten van verschillende etnische achtergronden.

Je houdt je binnen het vakgebied actueel/up to date door/middels aansluiting bij de betreffende beroepsvereniging.

Je spreekt Papiamentu en Nederlands óf hebt een talenknobbel zodat je Papiamentu jezelf snel eigen kunt maken. Het spreken van Spaans en/of Engels is een pré.

Je hebt een flexibele werkhouding, kunt zelfstandig werken en bewaakt je eigen grenzen.

Je bezit een gezonde dosis lef en durft het aan om mee te bouwen aan een jonge afdeling binnen de organisatie.

Organisatie: Waar ga je aan de slag?

MHC ontwikkelt zich steeds meer naar een allround GGZ-instelling. We werken vooral ambulant in intensieve samenwerking met zowel verwijzers en ketenpartners als met het informeel steunsysteem van cliënten. De aard van de problematiek kan variëren van licht enkelvoudig tot zwaar en complex. Naast onze ambulante manier van werken, passen we maatwerk toe en stellen we onze cliënt centraal. En om dit te bewerkstelligen werken onze medewerkers met creativiteit, passie en doorzettingsvermogen.

Op Bonaire bieden we een breed aanbod voor onze cliënten:

Zorg aan volwassenen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek

Centrum “Nos Perseveransia” waar op verschillende leefgebieden herstelondersteunende zorg wordt verleend als onderdeel van de behandeling bij MHC.

Forensische (verslavings)zorg

Een behandelaanbod gericht op psychische, psychiatrische en psychosomatische klachten.

Een behandelcentrum (Hi5) dat zich richt op kinderen en jeugdigen met een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid en hun gezin/familie.

Op dit moment zijn we de eerstelijnszorg aan het vormgeven waarin we zowel kinderen, adolescenten als volwassen cliënten van zorg gaan voorzien.

Organisatie: Wat bieden wij?

Inschaling hangt af van je achtergrond en werkervaring en vindt plaats in FWG 55 ($ 3.331,- – $ 4.738,-) of FWG 60 ($ 3.775,- – $ 5.492,-). De bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). We bieden een contract voor de duur van minimaal een jaar waarbij een vaste aanstelling op termijn tot de mogelijkheden behoort.

Verder bieden we een dynamische werkomgeving met ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo draagt MHC ruim bij aan je pensioenopbouw en wordt er tegemoet gekomen in de eventuele verhuis- / emigratiekosten.

Kom je ons team versterken?

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je sollicitatie en CV vóór maandag 12 oktober 2020 naar [email protected].

Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met Kim de Vos, GZ-psycholoog (+599 796 1106 of [email protected]) of Carlijn Kanters, HR adviseur (+31 651136329 of [email protected]).

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten uit het Caribisch Gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch Gebied de voorkeur.

