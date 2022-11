Vacature Beherend Apotheker Sint Eustatius

De Golden Rock Pharmacy is op zoek naar een beherend apotheker.

De Golden Rock Pharmacy (GRP) is de enige apotheek op het Caribbische eiland Sint Eustatius. Met slechts 3500 bewoners lijkt het wellicht een kleine apotheek maar niets is minder waar. GRP is een volwaardige apotheek die naast eerste lijns medicatie, ook het medisch centrum van (spoed) medicatie voorziet. Omdat Sint Eustatius een bijzondere gemeente van Nederland is, voldoet GRP aan de Nederlandse normen. De medicatie komt uit Nederland en er wordt gewerkt met een Nederlands AIS.

Het team bestaat uit een beherend apotheker en drie apothekers assistenten. Het OTC gedeelte wordt gerund door drie gemotiveerde medewerkers. Waarvan twee ook zorg dragen voor de administratie van de apotheek. Kwaliteit, betrouwbaarheid en persoonlijke zorg staan hoog in het vaandel.

Wat doet de apotheker van GRP?

De werkzaamheden van de apotheker van GRP zijn ontzettend divers. Uiteraard is er de dagelijkse receptstroom, deze wordt grotendeels geregeld door de apothekers assistenten maar waar nodig springt de apotheker bij. Denk aan aanschrijven, balie, telefoon, herhaalservice etc. Aan het einde van de dag kijkt de apotheker de recepten en de signaallijst na.

De levering van medicatie duurt veel langer dan in Nederland en terugsturen is geen optie, de taak van bestellen en toezicht houden op de voorraad hoort daarom bij de apotheker. Een belangrijke taak is ook het adviseren over alternatieve medicatie voor het geval iets niet direct beschikbaar is.

Naast deze dagelijkse werkzaamheden onderhoudt de apotheker ook het contact met de zorgverzekering en onderhandeld jaarlijks over het contract, heeft nauw contact met de wijkverpleging, het bejaardenhuis, het medisch centrum en de GGD. Denk aan medicatie reviews, FTO, het geven van nascholing, beleid ontwikkelen, adviseren en toezicht houden.

Wie zoeken we?

Een BIG geregistreerde apotheker met minimaal 3 jaar werkervaring;

Nederlandse en Engels talig (Spaans is een pre);

Positief, zelfstandig en een flexibele instelling;

Bereid om minimaal 2 jaar op Sint Eustatius te wonen en werken.

Wat bieden we?

Salaris conform KNMP richtlijnen

Verhuiskosten (heen en terug)

Vliegtickets voor het hele gezin (heen en terug)

Nascholing

Solliciteren? Neem contact op via [email protected]

