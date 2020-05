Vacature Beleidsadviseur B Civiele Werken / Infrastructuur

2 Gedeeld

Beleidsadviseur B Civiele Werken / Infrastructuur (HBO) 39,5 uur p/w

Ben jij een gedreven en analytisch persoon, ondernemend en een ware doorzetter? Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

De directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) is belast met het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het gebied van de openbare ruimte en de economische ontwikkeling van Bonaire. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Beleid & Projecten van de directie en bestaan uit advisering, ondersteuning en uitvoering van diverse projectmatige activiteiten. Hierbij moet worden gedacht aan het initiëren en begeleiden van onderzoek, uitvoeren van evaluaties, opstellen van rapportages en adviezen, organiseren van bijeenkomsten, deelnemen aan en of leiden van diverse in- en of externe (deel) projecten.

Wat ga je doen?

Als Beleidsadviseur Civiele Werken en infrastructuur verzamel en analyseer je gegevens over gesignaleerde knel- en aandachts-punten en in- en externe ontwikkelingen, die relevant zijn voor de beleidsvelden civiele werken, verkeer en vervoer. Je vertaalt eilandelijke en regionale ontwikkelingen naar acties voor je beleidsterreinen en stelt waar nodig beleidsnotities en rapportages op. Indien gewenst of noodzakelijk leg je, in samenspraak met de (overleg-)partners, voorstellen tot aanpassing van het beleid of wet- en regelgeving aan het bestuurscollege voor. Je treedt op als sparringpartner voor het management en het bestuurscollege. Tevens treed je op als projectleider bij de uitvoering van de door het OLB geïnitieerde projecten.

Waar moet je minimaal aan voldoen?

Je beschikt over:

Een afgeronde Hbo Civiele Techniek opleiding;

Minimaal 4 jaar aantoonbare relevante werkervaring in vergelijkbare werkvelden;

Ervaring met het schrijven van beleidsnotities en rapportages en het controleren van bestekken van aanbestedingsprojecten;

Je bent analytisch, omgevingssensitief, bouwt graag aan relaties en legt verbinding zonder de gemeenschappelijke doelen uit het oog te verliezen. Je bent verder ondernemend, betrouwbaar, creatief, klant-, samenwerkings-, resultaat, oplossings- en marktgericht en politiek- en organisatiesensitief.

Je beheerst naast het Nederlands ook het Papiaments in woord en geschrift of bent bereid het Papiaments binnen afzienbare tijd te beheersen.

WAT BIEDEN WE?

Een dienstverband voor de periode van 1-3 jaar, met kans op vaste een vaste aanstelling. Een salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring van maximaal $4.456,- bruto per maand (functieschaal 11) op basis van een 39,5-urige werkweek. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire voorwaarden en een verhuisregeling voor als je vanuit het buitenland reageert.

GEÏNTERESSEERD?

Reageer dan vóór 8 juni 2020 en stuur je brief en CV per mail via [email protected]. Je sollicitatie kan je richten aan de directeur Ruimte & Ontwikkeling, t.a.v. Afdeling P&O, Kaya Aruba 1, Kralendijk, Bonaire.

Voor meer informatie of een uitgebreid functieprofiel kan je contact opnemen met de directeur a.i. R&O de heer Etienne van der Horst via +5997155383 of P&O adviseur Gerold van Elshuis via +5997155330 toestel 2124. Kijk ook op onze website www.bonairegov.com.

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste.

