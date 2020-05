Vacature Beleidsadviseur B Grondzaken/ Planeconoom

Beleidsadviseur B Grondzaken/ Planeconoom (HBO) 39.5 uur p/w

De directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) is belast met het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het gebied van de openbare ruimte en de economische ontwikkeling van Bonaire. De afdeling Realisatie is belast met het verwerken, toetsen en verlenen van vergunningen op het gebied van bouw, hinder,milieu, economie (vestiging, drank en horeca) en de uitgifte van overheidsgronden ten behoeve van burgers en ondernemingen.

Zie jij het zitten om samen met ons de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Bonaire vorm te geven?

Dan is deze functie misschien wel op jouw lijf geschreven!

Wat ga je doen?

Als beleidsadviseur grondzaken/planeconoom bereken je de grondwaarde van ruimtelijke plannen en stel je vast of investeringen in grond rendabel zijn door de grondwaarde van reeds uitgevoerde plannen te vergelijken met de huidige waarde van de grond. Je adviseert je leidinggevende en de afdeling Beleid & Projecten op het gebied van planeconomie en grondexploitaties bij het uitvoeren en ontwikkelen van grondbeleid. Je toetst nieuwe investeringsplannen en of aanvragen aan het bestaand beleid en signaleert knelpunten daarin aan het bestuurscollege. Je leidt en of neemt deel aan project- en overleggroepen aangaande grondexploitatie en ontwikkeling.

Waar moet je minimaal aan voldoen?

Je beschikt over:

Een relevante hbo-diploma (bijvoorbeeld Vastgoed & Financiën of Planeconomie);

Brede ervaring van het beleidsterrein, wet- en regelgeving, het bepalen van uitgifteprijzen en risicoanalyses grondexploitatie;

Kennis van aan- en verkoopprocedures, taxaties en de financiële coördinatie daarvan.

Naast de genoemde kern- competenties ben je efficiënt, discreet, creatief en analytisch sterk. Je beheerst naast het Nederlands het Papiaments in woord en geschrift of je bent bereid Papiaments binnen afzienbare tijd te leren.

WAT BIEDEN WE?

Een dienstverband voor de periode van 1-3 jaar, met kans op een vaste aanstelling.

Een salaris afhankelijk van je opleiding en ervaring van maximaal $4.456,- bruto per maand (functieschaal 11) op basis van een 39,5-urige werkweek.

Uitstekende secundaire voorwaarden en een verhuisregeling voor als je vanuit het buitenland reageert.

GEÏNTERESSEERD?

Reageer dan vóór 8 juni 2020 en stuur je brief en CV per mail via [email protected]. Je sollicitatie kan je richten aan de directeur Ruimte & Ontwikkeling, t.a.v. Afdeling P&O, Kaya Aruba 1, Kralendijk, Bonaire.

Voor meer informatie of een uitgebreid functieprofiel kan je contact opnemen met de directeur a.i. R&O de heer Etienne van der Horst via +5997155383 of P&O adviseur Gerold van Elshuis via +5997155330 toestel 2124. Kijk ook op onze website www.bonairegov.com.

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 15 juni en eventuele 2e gesprekken in de week van 22 juni 2020.

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste.

Lees ook: