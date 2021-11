Vacature Beleidsmedewerker Kwaliteit en Veiligheid Bonaire

Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van MHC door kwaliteit en veilgheid op een hoger niveau te brengen? Dan zijn we op zoek naar jou! Want voor ons beleidsteam zijn we op zoek naar een proactieve, resultaatgerichte en bevlogen collega in de functie van:

Beleidsmedewerker Kwaliteit en Veiligheid (standplaats Bonaire voor 32-40 uur per week)

Wat ga je doen?

Als onderdeel van het beleidsteam adviseer en ondersteun je de Raad van Bestuur en het management bij de ontwikkeling, implementatie en toepassing van beleid op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Dit doe je o.a. door:

Het analyseren van stuurinformatie en opstellen van rapportages.

Toe te zien op naleving van beleid en het signaleren en analyseren van ontwikkelingen, trends, kansen en behoeften die van invloed zijn op de organisatie of gerelateerd zijn aan wet- en regelgeving. Deze vertaal je vervolgens naar beleidsvoorstellen en projecten.

Te ondersteunen bij het evalueren van beleid en processen. Bijvoorbeeld door het voorbereiden en opvolgen van in- en externe audits.

Als beheerder bij te dragen aan een goed functionerend kwaliteitssysteem en elektronisch patiëntendossier.

Daarnaast geef je functioneel leiding aan de medewerkers zorgadministratie én neem je deel of geef je leiding aan project- of werkgroepen. Zowel intern als in samenwerking met ketenpartners.

Waar ga je aan de slag?

MHC ontwikkelt zich steeds meer naar een allround GGZ-instelling waar onze medewerkers werken met creativiteit, passie en doorzettingsvermogen. Als beleidsmedewerker ga je onderdeel uitmaken van een team waarin je nauw samenwerkt met je collega’s, maar ook zelfstandig aan je eigen portefeuilles werkt. Wil je meer weten over MHC? Kijk dan op onze website.

Wat bieden wij?

We bieden een contract voor de duur van twee jaar waarbij een vaste aanstelling op termijn tot de mogelijkheden behoort. Inschaling vindt plaats in FWG 55 en is afhankelijk van ervaring en opleiding: minimaal $ 3.373,- en maximaal $ 4.798,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur).

Verder bieden we een dynamische werkomgeving met ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wat vragen wij van jou?

Een relevante afgeronde HBO-opleiding. Aangevuld met een opleiding op het gebied van kwaliteitsmanagement en/of meerjarige praktijkervaring in bij voorkeur de zorgsector.

Kennis van regelgeving en beleid van de zorg (uitvoering van zorgprocessen) en kwaliteitssystemen in de gezondheidszorg.

Uitstekende communicatieve vaardigheden. Daarbij beheers je de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je beheerst tevens Papiamentu of je hebt een talenknobbel zodat je de taal snel eigen kunt maken d.m.v. een verplichte talencursus.

Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken, bent flexibel en beschikt over doorzettingsvermogen. Daarnaast bezit je tact en durf om collega’s aan te spreken indien nodig.

Interesse?

Stuur dan je sollicitatie en CV vóór 1 december 2021 naar [email protected]. Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met Erik Jansen, Directeur-bestuurder, +599 7961009 of +31622517465 (vanuit NL).

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten uit het Caribisch gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch gebied de voorkeur.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

