Vacature Bestuurssecretaris St. Eustatius

Vacature bestuur Gwendoline van Putten School.

De Stichting tot bevordering voortgezet onderwijs op St. Eustatius beheert de Gwendoline van Putten school. Deze school is de enige school voor voortgezet onderwijs op Sint Eustatius en één van de drie VO scholen in Caribisch Nederland. De school heeft ca. 250 leerlingen en verzorgt praktijkonderwijs, voortgezet en beroepsonderwijs volgens het Caribische CXC-systeem. De instructietaal is Engels.

Wij zoeken per 1 mei 2023 een:

Bestuurssecretaris (1,0 fte)

De bestuurssecretaris voert het beleid van het bestuur uit, adviseert het bestuur en is een intermediair tussen bestuur-, school-, en buitenwereld.

Beknopte functie-inhoud:

Het ondersteunen van het bestuur en schooldirectie bij de ontwikkeling en uitvoering van het stelsel van kwaliteitszorg en personeelsbeleid.

Functie-eisen:

U beschikt over kennis en ervaring op het gebied van management en personeelsbeleid in het onderwijs. Het bezit van een lesbevoegdheid en leservaring in het voortgezet onderwijs is een pluspunt;

U hebt goede kennis van processen, vereisten en financiering van het Nederlandse ministerie van OCW en van het CXC-onderwijssysteem, of bent bereid zich in dit laatste te verdiepen;

U heeft ervaring met de P&C cyclus;

U bent in staat beleidsstukken te schrijven en daarvoor draagvlak te verwerven;

U beschikt over leidinggevende capaciteiten en goede contactuele eigenschappen;

U bezit goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Engels en het Nederlands.

De aanstelling vindt plaats voor de duur van 1 jaar met zicht op verlenging of vaste aanstelling. Er is voorzien in een overdrachtstijd van een maand.

Salaris is conform opleiding, kwalificaties en ervaring in schaal 13 van de salarissen in Caribisch Nederland. Uw sollicitatiebrief en C.V. inclusief pasfoto zien wij graag voor 1 februari 2023 tegemoet.

U kunt uw sollicitatie richten aan de huidige bestuurssecretaris van het bestuur, dhr. E. de Vries, via het e-mailadres [email protected]. Meer informatie en de functiebeschrijving vindt u op onze website: www.gvpschool.com.

Gwendoline van Putten School St. Eustatius.

