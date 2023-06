Vacature Bestuursvoorzitter | Bestuursleden AFTA Aruba

De Aruba Fair Trade Authority (AFTA) is de onafhankelijke mededingingsautoriteit die gaat toezien op het bevorderen van een vrije en onvervalste concurrentie in alle sectoren van de Arubaanse economie. De AFTA zal haar toezichttaken, op basis van de Mededingingsverordening, onder andere uitvoeren door kartelvorming en het misbruiken van economische machtsposities tegen te gaan. Hiertoe beschikt de AFTA over effectieve bevoegdheden. Ook zal de AFTA de overheid gevraagd en ongevraagd adviseren over marktwerkingsvraagstukken. De AFTA is een zelfstandig bestuursorgaan dat onafhankelijk van de politiek, bedrijven of andere belangen haar taken zal uitvoeren. De Raad van Bestuur, bestaande uit maximaal 4 leden, waaronder een voorzitter, vormt het hoogste gezag binnen de AFTA. Het bestuur wordt ondersteund door een bureau. Het is de bedoeling dat de AFTA op termijn uitgroeit tot een geïntegreerde markttoezichthouder die ook als marktregulator optreedt en consumenten beschermt tegen oneerlijke handelspraktijken. Voor de AFTA, die thans in oprichting is, zijn wij op zoek naar kandidaten voor de volgende posities:

Bestuursvoorzitter

De functie

Als voorzitter van de AFTA bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategie van de organisatie en voor de verdere opbouw, uitbouw en positionering van de AFTA. Verder bent u het eerste aanspreekpunt voor de directeur en functioneert u als strategisch klankbord voor de directeur. U onderhoudt contact met de overige leden, u leidt het collegiale besluitvormingsproces in goede banen en u zit de vergaderingen voor. De werkzaamheden zullen gemiddeld een dag per week in beslag nemen.

Bestuursleden

De functie

Als lid van de AFTA ontwikkelt en bepaalt u mede de strategie van de organisatie. Samen met de andere leden van de AFTA bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de mededingingsverordening en neemt u de formele besluiten waartoe de AFTA op grond van de mededingingsverordening bevoegd is. U analyseert en bespreekt voorgelegde besluiten en adviezen en beslist hierover. De werkzaamheden zullen gemiddeld minder dan een halve dag per week in beslag nemen. Niet alle leden hoeven op Aruba woonachtig te zijn.

Uw profiel

U heeft een relevante Wo-opleiding en minimaal 7 jaar bestuurlijke ervaring. U bent deskundig op het gebied van bestuursrecht, mededingingsrecht en/of – economie of consumentenrecht. U beschikt over interpersoonlijke sensitiviteit en u weet zich op de juiste manier te bewegen in de (politiek/bestuurlijke) omgeving van de AFTA. Verder heeft u verantwoordelijkheidsbesef en bent u vaardig in strategische beleidsontwikkeling en in het analyseren van complexe juridische en economische vraagstukken. U bent integer en onafhankelijk en in staat om onder druk evenwichtig, zorgvuldig en onafhankelijk te oordelen en te beslissen. Verder bent u vaardig in het overtuigen en in het uitdragen en verdedigen van standpunten. Als voorzitter bent u een inspirerende leider die in staat is om een goed werkklimaat te creëren. Gepensioneerde professionals kunnen ook solliciteren.

Het aanbod

De AFTA biedt passende voorwaarden en een uitdagende en verantwoordelijke functie in een nieuwe jonge dynamische organisatie die een bijdrage zal leveren aan de economische welvaart op Aruba.

Procedure

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. Esther Baaij, Senior Manager BPS Consulting & Process Optimization, Deloitte op tel: +297 528 6200. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 26 juni 2023 e-mailen naar [email protected]. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment en een referentie- en integriteitsonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

