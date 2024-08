Vacatures Curacao Vacature Boekhouder Bonaire Melanie Zandwijk 09 augustus 2024

Bij Delfins Beach Resort Bonaire ontvangen we onze gasten met open armen. We helpen ze ons resort en het eiland in al zijn facetten te omarmen. Daar speel jij binnenkort wellicht wel een cruciale rol in. Want wij zijn per direct op zoek naar een hele goede Boekhouder 32 – 40 uur.

Wie ben jij?

Je bent iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel om samen met een collega zelfstandig de crediteuren- en debiteurenadministratie, de verzekeringsportefeuille, pinbetalingen en de kas te beheren. Dit doe je in nauwe samenwerking met de controller van ons moederbedrijf Roosdom Tijhuis Bonaire. Jij kunt overzicht houden om de diversiteit aan activiteiten te beheersen en jij kunt jouw werkzaamheden naar eigen inzicht effectief invullen. Natuurlijk ben je heel precies en verwerkt alle informatie foutloos en efficiënt. Je bent heel precies en let goed op bij het controleren van de juistheid van gegevens en van de output.

Wat ga je doen?

Je registreert, controleert, journaliseert en verzorgt na akkoord de betaling van ontvangen rekeningen. Je beheert tussenrekeningen. Je bent verantwoordelijk voor de controle en betalingen van de salarissen en journaliseert de loonjournaalpost. Daarnaast stel je facturen samen, controleert deze en verzend ze, waarna je de ontvangsten in de financiële administratie verwerkt. Periodiek controleer je de overzichten van uitstaande rekeningen en bevorder je de betaling, eerst mondeling en zo nodig schriftelijk.

Je digitaliseert en archiveert in- en uitgaande facturen, controleert te verwerken gegevens op fouten en logica, en signaleert opmerkelijke zaken. Ook verwerk je bankmutaties in het boekhoudsysteem en de ontvangen deposits voor reserveringen. Maandelijks stem je de balansposten af en lever je een bijdrage aan periodieke rapportages en jaarcijfers. Je verzorgt de aangifte van algemene bestedingsbelasting.

Je maakt regelmatig back-ups en beheert deze, handelt e-mails, correspondentie en telefoontjes af, en onderhoudt contacten met interne afdelingen over het accorderen van betalingen. Je bent het aanspreekpunt bij vragen van budgethouders en de contactpersoon voor externe organisaties met betrekking tot financiële aangelegenheden. Je stemt regelmatig af met de controller.

Wat vragen wij:

Je hebt MBO+/HBO werk- en denkniveau

Je hebt kennis van boekhoudsystemen; ervaring met ERP-systemen en Quick Books is een pré

Je kunt zelfstandig organiseren, plannen en prioriteren

Je bent stressbestendig, klantvriendelijk en pro-actief

Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

Je beheerst de Nederlandse of de Engelse taal goed

Wat bieden wij?

Je wordt ontvangen door een team vol gezellige en gemotiveerde collega’s. Bij Delfins zorgen we goed voor onze gasten, maar minstens even goed voor jou. We bieden je een mooi salaris en fijne aanvullende arbeidsvoorwaarden. Wat dacht je van gratis vervoer naar je werk, een spaarregeling, diverse kortingen bij onze partners en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen met de Delfins Academy?

Over Delfins

Wij zijn trots op Bonaire en Bonaire is trots op ons. Delfins is een resort met een eigen strand en pier, twee grote zwembaden, de beste restaurants van het eiland, een grote gym en nog veel meer heerlijks. Maar als Delfins voelen we ook de verantwoordelijkheid voor ons eiland. We promoten de lokale cultuur en dragen met ons initiatief Bloom Back Bonaire bij aan het behoud van de biodiversiteit. Met ons hele team zorgen we ervoor dat elke gast een onvergetelijk verblijf heeft en Bonaire volledig omarmt.

Solliciteer!

Kom werken op een plek die voelt als vakantie. En waar er volop aandacht is voor jouw welzijn en ontwikkeling. Wij zijn een internationale organisatie, waarin alle nationaliteiten welkom zijn om te solliciteren.

Solliciteren kan door je motivatie en je cv – graag samen in 1 document – te sturen naar werk@delfinsbeachresort.com.

Wil je graag eerst wat meer weten over deze functie? Onze Human Resource Manager Angela vertelt je er met plezier alles over. Je kunt haar bereiken via e-mail of bellen op +599 715 5002.

