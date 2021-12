Vacature Calculator Werkvoorbereider Bonaire

1 Delen

Is werken op ‘Beautiful Bonaire’ iets voor jou? Bonned Contractors BV is per direct op zoek naar een jonge, gemotiveerde Calculator / Werkvoorbereider.

Bonned Contractors BV (www.bonnedcontractors.com) is een middelgroot aannemingsbedrijf in Bonaire, Caribisch Nederland, dat zich toelegt op het bouwen en renoveren van overheidsgebouwen zoals scholen, de uitbreiding van het ziekenhuis en vliegveld, maar ook actief is in de woningbouw. We zijn al ruim 13 jaar werkzaam op Bonaire en hebben een jong, ambitieus bouwteam.



Profiel

In de rol van calculator/werkvoorbereider maak je deskundig en zelfstandig de kostenbegrotingen op en heb je ervaring met het oppakken van de werkvoorbereidingstaken. Je draagt zorg voor een planmatig verloop van de werkzaamheden en houdt daarbij rekening met tijdslimieten, budgetten en levering van materieel om de uitvoering maximaal te ondersteunen. Als onderdeel van het projectteam blijf je ook na de calculatiefase betrokken bij het bouwproject.

Hoofdtaken

Het op een structurele wijze verzorgen van de algehele voorbereiding en begeleiding van een of meerdere projecten in nauwe samenwerking met de (hoofd)uitvoerder en projectleider;

Het aanvragen en vergelijken van offertes en deze beoordelen t.o.v. het beschikbare budget;

Het opstellen van de werkbegroting en verzorgen van kostenbewaking i.s.m. de projectleider;

Het inkopen van materialen en/ of arbeid en het verzorgen van opdrachtbevestigingen in overleg met de projectleider;

Calculeren van meer-/minderwerken en uittrekken van hoeveelheden t.b.v. uitvoering, inkoop etc.;

Verzorgen van de correspondentie, bewaken en archiveren van de administratieve zaken binnen de projecten zowel intern als extern;

Het kunnen herkennen, analyseren en signaleren van eventuele problemen binnen de projecten;

Het verzorgen van tekenwerk, controleren van tekenwerk en controleren van projectdocumenten;

Het bijwonen van besprekingen en vergaderingen t.b.v. projecten indien gewenst;

Het opstellen van project-kwaliteitsplan en veiligheidsplan en kwaliteitssystemen t.b.v. de projecten;

Signaleren en verwerken van meer-/minderwerk, afwijkingen, overschrijdingen etc.;

Het maken van kostenanalyses inclusief signaleren van bijbehorende risico’s;

Het bepalen van de kostprijs;

Het adviseren inzake bouwmethodiek/materiaal/aanpak om te komen tot een zo optimaal mogelijke kostprijs

Opstellen planningen / inkoopschema’s in samenwerking met het projectteam en het up-to-date houden daarvan;

Het beheersen van voorraden benodigd voor de werken;

Coördineren en afhandelen van binnenkomende zee- en luchtvrachten; de meeste van onze bouwmaterialen worden ingekocht in Nederland dus kennis/connecties met toeleveringsbedrijven uit Nederland is een voordeel;

Het ondersteunen van de projectleider bij het verwerken van de productie- en termijnstaten en deze verwerken tot concept facturen;

Het zorgdragen voor de juiste contractuele en financiële afwikkeling van de projecten in nauwe samenwerking met het projectteam.



Wie zoeken wij?

Je hebt een afgeronde opleiding HBO Bouwkunde;

Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;

Ruime ervaring in de begeleiding van bouwkundige werken;

Kennis van FIDIC en UAV contractvormen;

Je bent in staat om te werken onder een hoge werkdruk en behoudt het overzicht;

Goede sociale en communicatieve vaardigheden (representatief en adviserend naar opdrachtgevers en derden en intern naar de medewerkers);

Je hebt een hands on mentaliteit;

Je hebt geen 9-5 mentaliteit;

Computer kennis: Microsoft Office (Word, Excel, Projects) en AutoCad;

Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands;

Een goede beheersing van Engels en Spaans is een pré;

Je bent bij voorkeur per direct beschikbaar.



Wat bieden wij?

Een zelfstandige, dynamische functie binnen een jong, enthousiast team;

Een salaris dat past bij de functie en je werkervaring;

Een fulltime functie (40 uur per week) voor minimaal 1 jaar;

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;

Bemiddeling bij woonruimte;

Werken op een prachtig Caribisch eiland.



Voor meer informatie en je reactie: stuur een e-mail naar Gerwin Hijlkema, [email protected]

