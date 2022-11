Vacature CEO WEB Bonaire

CEO WEB Bonaire- Strategisch denker – Innovator – People Manager

Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB Bonaire) is een multi-utilitybedrijf met ongeveer 140 medewerkers dat verantwoordelijk is voor duurzame, betrouwbare en betaalbare elektriciteitslevering, drinkwaterproductie en -levering, afvalwaterzuivering en de distributie van irrigatiewater. WEB Bonaire staat hiermee midden in de samenleving en speelt een belangrijke rol in de dynamisch groeiende markt van huishoudens, bedrijven en organisaties op Bonaire.

Taken en verantwoordelijkheden:

Verantwoordelijk voor een optimale overall performance en een verdere groei van de organisatie met een evenwichtige beoordeling van de risico’s van alle relevante belanghebbenden, waaronder klanten, aandeelhouders, werknemers en de Bonairiaanse samenleving in het algemeen.

Verantwoordelijk voor het regisseren en bewaken van de bestuurlijke, organisatorische en technische transitie van WEB Bonaire.

Verantwoordelijk voor de strategische regie met een duidelijke richting voor WEB Bonaire en een gedegen balans tussen stabiliteit en groei.

Verantwoordelijk voor het aanjagen van strategische vernieuwing en continue verbetering om de organisatie naar een hoger niveau van performance te brengen en het water en energiesysteem van Bonaire als geheel te verduurzamen.

Profiel van geschikte kandidaat:

Academisch werk- en denkvermogen op technisch en/of bedrijfsmatig gebied.

Circa 8-10 jaar ervaring in leiderschapsrol waarvan een aantal jaren in een complexeoperationele-/productie en stakeholderomgeving, bij voorkeur met kennis en ervaring met deenergie- en drinkwaterindustrie.

Sterke kennis van en ervaring op het gebied van politiek en openbaar bestuur, publiek-privateverhoudingen, de publieke functie van het bedrijf en corporate governance.

Uitstekende kennis van en ervaring met strategie, innovatie, managen van transities, complexeonderhandelingstrajecten, projectmanagement en lange termijn investeringen.

Sterke affiniteit met Bonaire/Caribisch Nederland, bij voorkeur met goede kennis van Papiaments.

Uw sollicitatie:

De sollicitatieprocedure zal exclusief worden uitgevoerd door Van Loon Recruitment. Voor meer informatie over de positie kunt u contact opnemen met Omar van Loon (+5999-6705899) of bezoek onze website. Indien u geïnteresseerd bent, dan kunt u uw CV met motivatiebrief sturen naar [email protected] voor 5 december 2022. Uw sollicitatie zal discreet worden behandeld.

